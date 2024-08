Découvrez comment ravir vos papilles avec la morue aux haricots, à la tomate et à l’ail

La morue aux haricots, à la tomate et à l'ail est une recette qui mélange avec brio les produits de la mer et les légumes du potager.

Une explosion de saveurs de la mer #

Ce plat combine la texture ferme de la morue avec la douceur des haricots et le piquant de l’ail.

Idéal pour un repas réconfortant, ce plat est apprécié pour son équilibre parfait entre les saveurs et les textures. La morue, salée et savoureuse, se marie à merveille avec la fraîcheur de la tomate et la force de l’ail.

Préparer ce plat traditionnel #

Commencer par dessaler la morue en la plaçant dans l’eau froide pendant au moins 24 heures, en changeant l’eau régulièrement. Cela permet d’éliminer l’excès de sel tout en conservant sa texture unique.

Une fois la morue préparée, faites cuire les haricots préalablement trempés jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres. Intégrez ensuite la morue émiettée, des gousses d’ail écrasées, un bouquet garni pour les aromates, et laissez mijoter avec du coulis de tomates pour obtenir un mélange riche en goût.

Servir et savourer #

Le plat peut être présenté de manière rustique ou plus élaborée. Pour une touche d’élégance, servez la préparation dans des plats individuels, saupoudrée de piment d’Espelette pour relever le tout.

Ce plat se déguste idéalement chaud, accompagné d’un bon vin blanc qui complétera les saveurs marines de la morue et la richesse des haricots. Un pur moment de plaisir culinaire à partager en famille ou entre amis.

400 g de morue dessalée

300 g de haricots secs trempés

3 gousses d’ail écrasées

1 bouquet garni

Coulis de tomates à convenance

Piment d’Espelette (optionnel)

Que ce soit pour une occasion spéciale ou un simple dîner en semaine, la morue aux haricots, à la tomate et à l’ail est une recette qui saura satisfaire les palais les plus exigeants. N’attendez plus pour découvrir ce plat qui apportera un vent de fraîcheur à votre table !

