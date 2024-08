Qui n'a jamais rêvé de retrouver les goûts et les odeurs de son enfance?

Introduction à la recette #

Le gâteau Goldorak est bien plus qu’une simple pâtisserie; c’est un voyage dans le temps vers les doux souvenirs de nos premières aventures télévisuelles, accompagnées d’un goûter après l’école.

Cette recette facile et économique vous permettra de partager avec vos proches un moment de convivialité et de gourmandise, sans nécessiter des compétences de chef pâtissier.

Les ingrédients nécessaires #

La préparation du gâteau Goldorak ne requiert que quelques ingrédients simples que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Vous aurez besoin de 6 oeufs, 4 verres de farine, 2 verres de suire, 1.5 verre de lait, 1 verre d’huile, 1 sachet de levure chimique, 1 sachet de sucre vanillé et une pincée de sel.

La simplicité de ces ingrédients rend ce gâteau accessible à tous, promettant un résultat délicieux sans complication.

Étapes de préparation #

Commencer par préchauffer votre four à 180°C (thermostat 6). Dans un grand bol, battez les oeufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez ensuite progressivement la farine mélangée à la levure, puis le lait et l’huile, tout en continuant de battre pour obtenir une pâte homogène.

Versez la préparation dans un moule préalablement beurré et fariné, puis enfournez pendant environ 50 minutes. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau, elle doit ressortir sèche. Laissez refroidir avant de démouler.

Voici une liste des étapes clés pour ne rien oublier :

Préchauffer le four à 180°C.

Battre les oeufs et le sucre.

Incorporer la farine, la levure, le lait et l’huile.

Enfourner pendant 50 minutes.

Laisser refroidir et démouler.

Préparer un gâteau Goldorak est une activité parfaite pour un après-midi pluvieux, que ce soit seul ou avec des enfants. Non seulement vous obtenez un délicieux dessert, mais vous créez également des souvenirs précieux. Laissez-vous tenter par cette recette qui ravira les papilles et les coeurs. Bonne dégustation !