Réinventez votre dîner avec cette recette de boulettes de veau en sauce tomate qui ravira toute la famille

Un plat familial et réconfortant #

Les boulettes de veau à la sauce tomate sont un classique indémodable. Cette recette combine la tendresse du veau avec l’onctuosité d’une sauce tomate maison, pour un résultat qui plait à coup sûr.

Simple et rapide à préparer, ce plat est idéal pour un dîner en semaine ou pour recevoir des amis. La préparation ne vous prendra que 20 minutes, vous laissant plus de temps pour profiter de vos convives.

Les ingrédients clés #

La qualité des ingrédients est essentielle pour réussir cette recette. Vous aurez besoin de 600 g de veau haché, de 200 g de gruyère râpé, de 200 g de pain rassis, trempé dans 20 cl de lait, et de 3 œufs. Ces composants sont la base qui donnera le ton à vos boulettes.

À lire Découvrez la pizza dessert au Nutella pour transformer vos soirées gourmandes en moments inoubliables

Pour la sauce, un coulis de tomate maison ou de bonne qualité sera parfait. Le coulis enveloppera les boulettes d’une texture riche et d’un goût profondément tomate, relevé juste ce qu’il faut avec du poivre fraîchement moulu.

La préparation parfaite #

Commencez par mélanger la viande hachée avec le pain imbibé de lait, les œufs, et le gruyère. Formez des boulettes de la taille d’une balle de golf. Ensuite, faites-les revenir dans une poêle jusqu’à ce qu’elles soient dorées sur toutes les faces, ce qui ajoutera une texture agréable et un goût riche.

Une fois les boulettes dorées, placez-les dans une casserole avec le coulis de tomate et laissez mijoter le tout. La lente cuisson permet aux boulettes de s’imprégner des arômes de la sauce, créant ainsi un plat savoureux et harmonieux.

Voici une liste des étapes pour vous assurer que chaque élément de la recette soit parfaitement exécuté :

À lire Découvrez comment transformer votre dîner avec ces cuisses de poulet au paprika et choucroute aux herbes

Mélanger le veau, le pain, les œufs et le fromage.

Former les boulettes et les faire revenir.

Préparer un coulis de tomate riche en goût.

Mijoter les boulettes dans la sauce.

Les boulettes de veau à la sauce tomate ne sont pas seulement un plat délicieux ; elles sont un véritable voyage dans le temps, une madeleine de Proust pour beaucoup. En suivant ces conseils, vous êtes sûr de ravir les palais de votre famille ou de vos invités. Servez ce plat chaud, accompagné de pâtes fraîches ou de riz pour un repas complet et équilibré.

Les boulettes de veau à la sauce tomate sont plus qu’un simple dîner ; elles sont le cœur d’un moment de partage et de bonheur. N’attendez plus pour faire découvrir ou redécouvrir ce classique à vos proches !