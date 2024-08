Découvrez comment transformer votre dîner avec cette recette de lasagnes vertes gratinées, un délice!

Les lasagnes, mets incontournable de la cuisine italienne, se réinventent ici avec une touche de couleur et de créativité.

Introduction à la recette #

Les lasagnes vertes en gratin se distinguent par leur visuel attrayant et leur goût riche, offrant une expérience culinaire unique et savoureuse.

Dans cet article, nous allons vous guider pas à pas à travers la préparation de ce plat, qui combine des ingrédients frais et gourmands pour un résultat époustouflant. Préparez-vous à éblouir vos convives avec ce plat aussi beau que bon!

Les ingrédients clés #

Pour réaliser ce plat, vous aurez besoin de lasagnes vertes, disponibles dans la plupart des supermarchés ou épiceries spécialisées. Ces pâtes sont souvent colorées avec des épinards, ce qui leur donne cette couleur verte naturelle et attrayante. En plus des pâtes, le plat est enrichi de jambon, de rôti de veau cuit et de jambon cru, offrant ainsi une belle complexité de saveurs.

La crème liquide et le parmesan râpé apportent onctuosité et profondeur au plat. Quant aux œufs et à la maïzena, ils contribuent à lier tous les ingrédients, assurant une texture parfaite du gratin. N’oubliez pas l’estragon, qui ajoute une touche d’herbe fraîche indispensable.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Faites revenir l’oignon finement haché dans du beurre jusqu’à ce qu’il devienne translucide, puis ajoutez le jambon et le rôti de veau coupés en dés. Laissez cuire quelques minutes avant d’incorporer la crème et les œufs battus. Assaisonnez avec du poivre et de l’estragon haché.

Montez le gratin en alternant couches de lasagnes et de préparation à la viande dans un plat à gratin. Terminez par une couche de crème et saupoudrez généreusement de parmesan râpé. Enfournez pour environ 30 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et croustillant.

Préchauffer le four à 180°C.

Faire revenir l’oignon et les viandes, puis ajouter la crème et les œufs.

Monter le gratin en alternant les couches de pâtes et de préparation.

Cuire au four pendant 30 minutes jusqu’à dorure.

Les lasagnes vertes en gratin sont un plat réconfortant et riche en goût qui saura satisfaire tous les palais. Parfaites pour un dîner en famille ou entre amis, elles apportent de la couleur et de la joie à votre table. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant d’autres types de fromages ou d’herbes selon vos préférences. Bon appétit!

