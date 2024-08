Découvrez la recette du pain de mie à la Tata Mimi : un classique revisité pour ravir vos papilles et celles de vos enfants

Le pain de mie, cet incontournable de nos placards, se réinvente aujourd'hui grâce à Tata Mimi et sa recette facile et économique.

Un début prometteur pour une recette familiale #

Que ce soit pour un petit-déjeuner gourmand ou un goûter savoureux, ce pain de mie maison promet de ravir les papilles de toute la famille.

Simple et rapide, la préparation ne vous prendra que 45 minutes. Un avantage non négligeable pour les cuisiniers amateurs qui veulent impressionner sans passer des heures en cuisine.

Les ingrédients clés #

La base de cette recette comprend un pain de mie non tranché, idéal pour être garni selon vos envies. Tata Mimi ajoute une touche de gourmandise avec trois ingrédients simples : du gruyère râpé, des tranches de jambon haché et des œufs battus avec de la crème. Ces ajouts transforment un simple pain de mie en un plat riche et savoureux.

Le secret réside dans la qualité des ingrédients. Choisissez un bon pain de mie artisanal, de préférence bio, pour garantir une expérience gustative optimale. Le jambon et le fromage, eux aussi, doivent être choisis avec soin pour s’assurer que leur saveur complète parfaitement celle du pain.

La préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four. Pendant ce temps, coupez le pain de mie en deux et creusez légèrement les moitiés pour y déposer le mélange de jambon, de fromage et de crème. Une fois votre farce prête, refermez le pain et enveloppez-le d’une feuille de papier aluminium avant de le mettre au four.

La cuisson doit être surveillée pour éviter que le pain ne se dessèche ou que la farce ne coule. Un bon quart d’heure devrait suffire pour que le tout soit bien doré et que le fromage ait fondu à cœur, enveloppant le jambon et les œufs dans une étreinte crémeuse et savoureuse.

Voici une liste des étapes clés pour réussir votre pain de mie à la Tata Mimi :

Préchauffer le four à 180°C.

Préparer les ingrédients : gruyère râpé, tranches de jambon haché, œufs et crème.

Creuser le pain de mie et y déposer la farce.

Refermer le pain et le cuire au four enroulé dans du papier aluminium.

Surveiller la cuisson et servir chaud.

À déguster chaud, ce pain de mie garni sorti du four offre une croûte croustillante avec un cœur fondant et réconfortant. Parfait pour un repas léger accompagné d’une salade verte ou comme snack après l’école pour les enfants.

N’hésitez pas à varier les plaisirs en ajoutant d’autres ingrédients comme du saumon fumé ou des légumes grillés pour une version encore plus personnalisée et savoureuse. Bon appétit !