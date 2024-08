Redécouvrez les saveurs de la campagne avec notre omelette au vert, lardons et pommes de terre

Un classique revisité #

Dans notre version, les lardons fumés et les pommes de terre en font un repas complet et réconfortant.

Le mélange des herbes fraîches, comme le cerfeuil et l’oseille, apporte une fraîcheur qui équilibre parfaitement le gras des lardons, créant ainsi un plat aussi harmonieux que savoureux.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser cette omelette, vous aurez besoin de quelques ingrédients essentiels : 12 œufs, 150 g de lardons, 3 pommes de terre moyennes, 75 g de beurre, un demi-bouquet d’oseille et un bouquet de cerfeuil. Ces quantités sont parfaites pour nourrir une famille de quatre personnes.

La préparation des ingrédients est simple. Commencez par cuire les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Pendant ce temps, faites revenir les lardons dans une poêle jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Ajoutez ensuite les herbes fraîchement hachées pour plus de saveur.

La préparation parfaite #

Une fois vos ingrédients prêts, battez les œufs et assaisonnez avec du sel et du poivre. Versez ce mélange sur les lardons et les pommes de terre dans une grande poêle. Le secret est de cuire l’omelette à feu moyen et de la laisser prendre doucement pour qu’elle reste moelleuse à l’intérieur.

N’oubliez pas de surveiller la cuisson pour éviter que les bords ne brûlent. Vous pouvez servir cette omelette directement dans la poêle pour un effet rustique et convivial, ou la dresser sur un plat accompagnée de quelques feuilles de salade verte.

12 œufs pour une texture riche et onctueuse

150 g de lardons pour un goût fumé et profond

3 pommes de terre pour apporter consistance et satisfaction

75 g de beurre pour un fini doré et appétissant

Un bouquet de cerfeuil et un demi-bouquet d’oseille pour une touche de fraîcheur

La cuisson de l’omelette n’est pas seulement une question de technique, mais aussi d’amour et d’attention. En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un plat qui ravira vos convives et transformera votre repas en un moment spécial. N’attendez plus pour essayer cette recette qui saura satisfaire petits et grands !

