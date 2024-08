Redécouvrez la daurade : une recette originale de daurade farcie aux champignons et crevettes grises

Imaginez la douceur de la daurade fraîchement préparée, mariée à la finesse des champignons et au goût distinctif des crevettes grises.

Introduction à une recette maritime #

Cette recette de daurade farcie est un véritable voyage gustatif qui transforme un simple dîner en une expérience culinaire raffinée.

Simple à préparer, cette recette demande peu d’ingrédients mais promet des saveurs complexes et des textures variées qui raviront les palais les plus exigeants.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d’une belle daurade écaillée et vidée, pesant environ 2.5 kg. Les crevettes grises, un trésor de la cuisine maritime, apportent une touche de finesse. Les champignons, eux, ajoutent une texture et une saveur boisée qui se marient parfaitement avec la douceur du poisson.

À lire Découvrez le jarret de veau aux champignons : une recette réconfortante qui réveillera vos papilles

En complément, prévoyez du pain, de l’huile, du beurre frais, du vin blanc et un peu de citron pour rehausser toutes les saveurs. La préparation demande également des oignons qui seront cuits pour offrir une douceur caramélisée à la farce.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer la farce. Faites revenir les oignons hachés dans un mélange de beurre et d’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajoutez les champignons émincés et laissez-les cuire quelques minutes. Hors du feu, incorporez les crevettes grises et des miettes de pain trempées préalablement dans du vin blanc.

Remplissez la cavité de la daurade avec cette préparation, puis cousez l’ouverture ou utilisez des cure-dents pour la fermer. Placez le poisson dans un plat allant au four, arrosez-le du reste de vin blanc et de quelques filets de jus de citron, puis faites cuire à four préchauffé à 180°C pendant environ 45 minutes.

2.5 kg de daurade écaillée et vidée

150 g de pain

200 g de crevettes grises décortiquées

375 g de champignons

3 oignons

75 g de beurre frais

3 cuillères à soupe d’huile

60 cl de vin blanc

Quelques rondelles de citron pour la garniture

Que vous soyez un fin gourmet à la recherche de nouvelles saveurs ou simplement en quête d’une recette pour impressionner vos convives, cette daurade farcie aux champignons et crevettes grises est le choix parfait. Riche en goût, elle éveillera vos papilles et celles de vos invités, faisant de chaque bouchée un moment de pur délice.

À lire Découvrez comment transformer votre dîner avec des courgettes rondes farcies au boeuf et champignons

Alors, n’hésitez pas à vous lancer dans la préparation de ce plat. Bonne cuisine et surtout, bon appétit !