Découvrez comment transformer votre dîner avec ce risotto au veau et aux figues, un vrai délice!

Le risotto au veau et aux figues est une recette qui allie douceur et caractère.

Pourquoi choisir cette recette? #

Ce plat, parfait pour une soirée spéciale ou un dîner en famille, mêle la tendresse de la viande de veau à la suavité des figues, offrant une expérience gustative riche et surprenante.

Facile à préparer, ce risotto est également une excellente façon d’impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine. Avec des ingrédients simples mais de qualité, vous obtenez un plat qui semble élaboré mais est en réalité assez simple à maîtriser.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser ce risotto, vous aurez besoin d’escalopes de veau finement tranchées, de riz carnaroli ou arborio, qui est essentiel pour un bon risotto, et de figues fraîches. Ces éléments sont complétés par un bouillon de volaille riche, du beurre, du parmesan pour la crémeuse, ainsi que quelques légumes de base pour la base aromatique.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial dans la création d’un plat équilibré. Le veau apporte une texture tendre, les figues une touche sucrée subtile, et le parmesan fondu enrobe le riz d’une onctuosité irrésistible.

Comment préparer votre risotto? #

Commencez par préparer votre bouillon et faites revenir les lamelles de veau. Réservez. Dans la même poêle, faites suer oignon, carotte et céleri émincés, puis ajoutez le riz. Laissez le vin blanc s’évaporer après l’avoir versé sur le riz, puis incorporez progressivement le bouillon chaud.

Une fois le riz cuit, ajoutez le beurre et le parmesan. Ne remuez pas immédiatement. Couvrez et laissez reposer quelques minutes pour que le riz absorbe les arômes. Servez le risotto garni de lamelles de veau et de quartiers de figue pour un plat aussi beau que bon.

Variations possibles pour cette recette:

Ajoutez des noisettes grillées pour un croquant agréable.

Incorporez des châtaignes pour une saveur automnale.

Expérimentez avec différents types de fromage pour varier les plaisirs.