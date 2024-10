Découvrez la brioche suisse au cookie : une recette originale pour égayer vos goûters en famille

Imaginez un goûter qui allie la tendresse de la brioche et le croquant des cookies, une combinaison parfaitement équilibrée pour satisfaire toutes les papilles.

Une fusion savoureuse pour vos après-midis #

La brioche suisse au cookie est cette douceur innovante qui transforme vos pauses thé en moments de pure gourmandise. Son moelleux et son cœur fondant sont un vrai régal pour les petits et les grands.

Cette viennoiserie pas comme les autres prend la forme d’escargots briochés, garnis de pâte à cookie et parsemés de pépites de chocolat. Dès la sortie du four, l’arôme envoûtant de cette gourmandise fait saliver. Le contraste entre le moelleux de la brioche et le fondant du cookie est simplement irrésistible.

Comment préparer cette merveille ? #

La préparation de cette brioche suisse au cookie est un processus simple mais requiert un peu de patience. Commencez par préparer la pâte à brioche. Mélangez lait tiède, sucre, levure, et laissez reposer quelques minutes. Intégrez ensuite le mascarpone et les œufs, avant d’ajouter la farine et le sel. Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène et laissez-la lever dans un endroit tiède.

Parallèlement, préparez la pâte à cookies en crémeant le beurre avec les sucres. Ajoutez l’œuf, puis progressivement la farine, la levure et la fleur de sel. Terminez en incorporant les pépites de chocolat. Une fois la pâte à brioche levée, étalez-la et garnissez-la de la pâte à cookies avant de façonner les escargots.

Variations gourmandes autour du cookie #

Si cette recette vous a conquis, pourquoi ne pas explorer d’autres délices où le cookie joue un rôle central ? Les possibilités sont infinies et promettent des goûters toujours plus surprenants. Du crookie au brookie, en passant par le cheesecake cookie, chaque variation apporte son lot de textures et de saveurs.

Le crookie, par exemple, associe la légèreté d’un croissant au fondant d’un cookie, tandis que le brookie combine la richesse d’un brownie avec la croustillance d’un cookie. Ces créations sont parfaites pour impressionner lors de vos réunions familiales ou simplement pour ajouter un peu de magie à vos pauses café.

90 g de lait

100 g de sucre

7 g de levure de boulanger sèche ou 20 g de levure fraîche

200 g de mascarpone

2 œufs

500 g de farine

1/2 cuillère à café de sel (à omettre si vous utilisez une préparation pour brioche)

100 g de beurre pommade

80 g de sucre en poudre

45 g de cassonade ou sucre brun

1 œuf

140 g de farine

2 g de fleur de sel

1/2 sachet de levure chimique

150 g de pépites de chocolat noir

Cette recette de brioche suisse au cookie est non seulement un plaisir pour les yeux, mais également un festin pour les papilles. Elle promet de rendre vos goûters inoubliables et de ravir tous ceux qui y goûteront. Alors, n’attendez plus pour essayer cette merveilleuse fusion entre deux grands classiques de la pâtisserie.

