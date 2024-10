Découvrez les tendances culinaires qui enflamment les réseaux sociaux en 2024 : de la bowl mania au cream soda réinventé

Tout savoir sur les bowls, la star des réseaux #

Ce plat, qui se décline en d’innombrables variations, mélange savamment légumes, protéines et céréales, le tout agrémenté de sauces créatives. De quoi ravir les palais les plus exigeants.

Sur Instagram et Pinterest, les images de ces plats colorés et équilibrés accumulent les likes. Ils ne sont pas seulement esthétiques, ils répondent aussi à une demande croissante pour une alimentation saine et rapide à préparer.

La montée en puissance de la nourriture épicée #

Les saveurs épicées gagnent du terrain. Piments, currys, sauces épicées, chaque plat semble vouloir tester les limites de notre palais. Cette tendance reflète une curiosité croissante pour des cuisines du monde, notamment asiatiques et latino-américaines.

Les discussions en ligne montrent un intérêt marqué pour ces cuisines, avec des recettes et des produits de plus en plus recherchés. Les consommateurs cherchent non seulement des sensations fortes mais aussi des saveurs authentiques et diversifiées.

Le retour en force du cream soda #

Le cream soda, cette boisson sucrée et pétillante, connaît un véritable retour en grâce, mais avec une touche moderne. Les nouvelles recettes incluent des ingrédients naturels et des saveurs plus subtiles, répondant à la demande pour des boissons moins artificielles.

Les versions artisanales et locales de cream soda se multiplient, se démarquant des versions industrielles par des goûts plus raffinés et des compositions moins chargées en sucre. Un bon moyen de redécouvrir cette boisson d’antan avec un œil neuf.

Voici quelques tendances complémentaires qui émergent également :

L’intérêt pour les cuisines végétariennes et vegan continue de croître.

Les aliments fermentés, tels que le kimchi et le kombucha, sont de plus en plus populaires pour leurs bienfaits santé.

La cuisine mono-portion attire de plus en plus, surtout dans les foyers unipersonnels qui sont en augmentation.