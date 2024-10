Les secrets du fenouil gratiné au parmesan : un plat simple et savoureux qui ravira vos papilles

Un délice accessible à tous #

Avec un temps de préparation de seulement 10 minutes et une cuisson de 25 minutes, ce plat est idéal pour ceux qui cherchent à préparer un repas délicieux sans passer des heures en cuisine. Ce plat est non seulement facile à réaliser mais aussi très économique, rendant le plaisir de bien manger accessible à tous.

Les ingrédients nécessaires pour cette recette sont peu nombreux et facilement trouvables. Il vous faut principalement des bulbes de fenouil, du parmesan râpé, et quelques condiments de base. Le coût modeste des ingrédients rend ce plat particulièrement attrayant pour un repas familial ou entre amis sans compromettre la qualité et le goût.

Préparation et cuisson, étape par étape #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, coupez les bulbes de fenouil en quartiers. Ces légumes croquants deviendront tendres et juteux une fois cuits. Ensuite, plongez les quartiers de fenouil dans une casserole d’eau bouillante salée pendant environ 10 minutes, ce qui les rendra parfaitement tendres.

Après avoir égoutté les fenouils, disposez-les dans un plat à gratin. Un filet d’huile d’olive et un assaisonnement bien dosé de sel, de poivre et d’herbes de Provence (si utilisées) rehausseront subtilement la saveur du fenouil. Pour une touche d’onctuosité, n’hésitez pas à ajouter un peu de crème fraîche avant de saupoudrer généreusement de parmesan râpé. Le passage au four donnera à votre plat cette belle couleur dorée si appétissante.

Servir et savourer #

Une fois que le gratin est bien doré, il est prêt à être servi. Ce plat peut être dégusté chaud, juste sorti du four, avec un peu de parmesan supplémentaire parsemé sur le dessus pour les amateurs de fromage. Le fenouil gratiné au parmesan se marie à merveille avec une variété de plats, qu’il s’agisse de viande rôtie ou de pâtes, offrant ainsi un repas complet et équilibré.

Pour une touche plus gourmande et enfantine, mélangez un peu de mozzarella râpée au parmesan. Ce petit plus rendra le gratin encore plus fondant et filant, un vrai régal pour les petits comme pour les grands. Ce plat, en plus de sa facilité de préparation, est versatile et peut être adapté selon les goûts et les préférences de chacun.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Dégustez ce plat simple mais élégant, où la douceur du fenouil rencontre le caractère corsé du parmesan, pour un résultat qui séduit à chaque bouchée. Bon appétit!

