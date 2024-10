Vous cherchez un dîner facile et savoureux? Découvrez les spaghettis aux boulettes de viande et fenouil!

Pour beaucoup, la cuisine est un refuge, un moment pour se détendre et se régaler.

Un plat réconfortant et facile à préparer #

Les spaghettis avec boulettes de viande et fenouil représentent un plat classique revisité, parfait pour un dîner en famille ou entre amis. Ce plat combine la douceur du fenouil avec le riche goût de la viande, le tout enrobé d’une sauce tomate onctueuse.

Cette recette nécessite 30 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui ne veulent pas passer toute la soirée en cuisine. De plus, c’est un plat économique et accessible pour tous les budgets.

Les ingrédients à rassembler #

Pour réaliser ce plat pour quatre personnes, vous aurez besoin de 300 g de spaghettis et 400 g de viande hachée, que vous pouvez choisir selon vos préférences : bœuf, veau ou un mélange des deux. Un bulbe de fenouil ajoutera une note anisée unique, tandis que l’oignon et l’ail renforceront les saveurs de base.

La sauce est simple mais essentielle : 400 g de sauce tomate de bonne qualité, agrémentée de basilic frais pour la garniture. N’oubliez pas le parmesan râpé, l’œuf, la chapelure, et une cuillère à café d’origan séché pour donner encore plus de caractère à vos boulettes de viande.

Préparer et savourer votre plat #

Commencez par mélanger la viande hachée avec l’œuf, la chapelure, l’ail émincé, l’origan, du sel et du poivre. Intégrez la moitié du parmesan râpé avant de former des boulettes de la taille d’une balle de golf. Faites-les dorer dans une poêle avec un peu d’huile d’olive et réservez-les.

Pendant que vos boulettes reposent, émincez le bulbe de fenouil et l’oignon. Faites-les revenir dans la même poêle, puis ajoutez la sauce tomate et laissez mijoter. Revenez ensuite à vos boulettes, incorporez-les dans la sauce et poursuivez la cuisson pour que les saveurs se fondent merveilleusement.

Voici les étapes clés pour vous assurer que tout est parfaitement préparé :

Faites cuire les spaghettis al dente, ils continueront de cuire légèrement lorsqu’incorporés dans la sauce.

Goûtez et ajustez l’assaisonnement de votre sauce avant d’y ajouter les boulettes.

Servez chaud, parsemé du reste de parmesan et de feuilles de basilic frais.