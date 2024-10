Découvrez comment réaliser un couscous aux légumes one pot : simple, rapide et délicieux

Le couscous aux légumes façon "one pot" est une recette pleine de saveurs et de simplicité.

Introduction à la cuisine one pot #

Idéale pour les soirs de semaine chargés ou lorsque l’envie de cuisiner est là mais le temps manque. Ce plat unique, où tous les ingrédients cuisent ensemble, minimise la vaisselle et maximise les arômes.

Se lancer dans la préparation d’un couscous aux légumes ne requiert pas d’être un chef étoilé. Cette méthode de cuisson, non seulement pratique, est également une excellente façon de mélanger textures et saveurs.

Les ingrédients clés pour votre couscous #

Pour concocter ce plat savoureux, vous aurez besoin de plusieurs ingrédients frais et de qualité. Commencez par 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 courgettes et 1 poivron rouge coupés en dés, ainsi que 2 gousses d’ail hachées finement. Les épices jouent un rôle crucial, avec notamment du cumin moulu et du curcuma.

À lire Découvrez comment la crème de courge butternut peut sublimer vos soirées d’automne avec une touche d’exotisme

Ne négligez pas les éléments qui apporteront du moelleux et de la fraîcheur : 375 ml de bouillon de poulet, 2 cuillères à soupe de raisins secs, 300 g de couscous, 140 g de tomates cerises et des feuilles de menthe. Un citron vert viendra parfaire ce mélange avec une touche d’acidité bienvenue.

Étapes de préparation : simplifiez votre cuisine #

Commencez par faire chauffer l’huile dans une grande poêle ou un wok. Ajoutez les courgettes et le poivron coupés en dés, et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Intégrez l’ail et les épices, puis continuez de remuer pendant une à deux minutes. Salez et poivrez à votre convenance.

Versez ensuite le bouillon et les raisins secs dans la poêle. Portez à ébullition et laissez mijoter pendant trois minutes. Ajoutez le couscous, mélangez bien, retirez du feu et couvrez. Laissez le couscous absorber le bouillon et gonfler pendant environ cinq minutes. Pour finir, ajoutez les tomates, les feuilles de menthe et quelques quartiers de citron vert, mélangez et servez immédiatement.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Degré de difficulté : très facile

Coût : bon marché

Le couscous aux légumes one pot est plus qu’une simple recette, c’est une invitation à revisiter la cuisine traditionnelle en intégrant des éléments de différentes cultures. C’est également une excellente manière d’incorporer des légumes dans votre alimentation de façon ludique et savoureuse. Embrassez la simplicité avec ce plat coloré et nutritif qui plaira à toute la famille. Bon appétit !

À lire Les syrniki : une gourmandise russe traditionnelle à découvrir et à savourer chez vous