Découvrez l’œuf cocotte revisité : une touche exotique avec curry et lait de coco pour égayer vos repas

Quand la simplicité rencontre l'exotisme, cela donne naissance à des plats surprenants et délicieux.

Introduction à une recette exotique #

L’œuf cocotte au curry et lait de coco est un parfait exemple de cette fusion culinaire qui ravit les palais en quête de nouvelles saveurs.

Laissez-vous transporter par cette recette facile et rapide, idéale pour un repas léger ou un brunch sophistiqué.

Les ingrédients clés pour un plat réussi #

La réussite de ce plat repose sur quelques ingrédients essentiels qui lui confèrent son caractère unique. Vous aurez besoin de 4 œufs frais, 200 ml de lait de coco, une cuillère à café de curry en poudre, et quelques aromates simples.

Pour relever le tout, un petit oignon, une gousse d’ail, et une touche d’huile d’olive sont indispensables. Pour les amateurs de saveurs herbacées, la coriandre fraîche ajoutera une note fraîche et parfumée.

Étapes de préparation à suivre #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, émincez l’oignon et hachez l’ail, puis faites-les revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive jusqu’à obtenir une belle coloration dorée.

Intégrez ensuite le curry et mélangez bien avant de verser le lait de coco. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût, puis laissez mijoter le tout pendant environ 5 minutes. Cette sauce sera la base de votre œuf cocotte.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 15 à 20 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Répartissez la préparation dans quatre ramequins. Cassez délicatement un œuf dans chaque ramequin. Placez les ramequins dans un plat allant au four et remplissez-le d’eau chaude à mi-hauteur. Enfournez et laissez cuire 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que le blanc soit fermement cuit mais le jaune encore coulant.

Servez immédiatement, garni de feuilles de coriandre fraîche si désiré. Pour une touche plus gourmande, quelques morceaux de poulet préalablement sautés peuvent également être ajoutés.

Cette recette d’œuf cocotte au curry et lait de coco apporte une touche d’originalité à votre table, tout en restant simple et rapide à préparer. Elle convient parfaitement pour un repas léger ou comme entrée lors d’une occasion spéciale. Laissez-vous séduire par ses saveurs douces et parfumées, qui font de chaque bouchée un véritable voyage culinaire.

