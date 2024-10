Les secrets d’un trio gourmand: lentilles corail, épinards et champignons pour un repas sain et savoureux

Le flux RSS est invalide ou inaccessible. Le flux RSS est invalide ou inaccessible.

Introduction à une recette pleine de saveurs #

Laissez-vous séduire par cette recette alliant lentilles corail, épinards et champignons. Parfaite pour un dîner léger ou comme accompagnement riche en protéines, cette préparation végétarienne promet de régaler vos papilles.

À lire Découvrez comment éveiller vos papilles avec un risotto aux moules et épinards, une recette simple et chic

Ce plat combine les bienfaits nutritionnels des lentilles corail, riches en protéines et en fibres, avec ceux des épinards et des champignons, deux légumes connus pour leur faible apport calorique et leur haute teneur en vitamines et minéraux.

Les étapes clés pour un plat réussi #

La préparation de ce plat peut se faire avec ou sans robot de cuisine, rendant ainsi la recette accessible à tous. Commencez par faire revenir une gousse d’ail et un petit oignon émincés dans un peu d’huile d’olive. Cette base aromatique libérera des saveurs qui imprégneront agréablement les lentilles et les légumes.

Après avoir ajouté les lentilles, l’eau, les tomates concassées, les épinards et les champignons, il est important de bien assaisonner le mélange avec du curry, du curcuma et du gingembre pour une touche épicée et colorée. La cuisson se poursuit jusqu’à ce que les lentilles soient tendres, nécessitant parfois quelques ajustements en temps selon leur qualité.

Personnalisation et accompagnements #

Ce plat est délicieux tel quel, mais il peut être également personnalisé selon vos goûts. Ajoutez de la coriandre fraîche pour une note de fraîcheur, ou un peu de crème de coco pour une version plus onctueuse. Les épices peuvent aussi être modulées selon vos préférences personnelles.

À lire Redécouvrez la daurade : une recette originale de daurade farcie aux champignons et crevettes grises

Pour un repas complet, servez ces lentilles épicées avec une portion de riz basmati ou de quinoa. Ces céréales compléteront parfaitement le profil nutritionnel du plat en ajoutant une source de glucides complexes, essentiels pour l’énergie.

1 gousse d’ail

1 petit oignon

10 sprays d’huile d’olive

100 g de lentilles corail sèches

200 g de tomates pelées concassées

100 g d’eau

100 g d’épinards frais ou surgelés

100 g de champignons de Paris

1 c. à café de curry doux

1/2 c. à café de curcuma

1/2 c. à café de gingembre

Sel et poivre au goût

Coriandre (facultatif)