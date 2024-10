Redécouvrez le plaisir de la courge spaghetti avec une touche crémeuse de quatre fromages

Le flux RSS est invalide ou inaccessible. Le flux RSS est invalide ou inaccessible.

Une recette simple et gourmande #

Une recette facile à préparer, qui promet de régaler toute la famille ou d’impressionner vos invités lors d’un dîner. La courge spaghetti, un légume souvent sous-estimé, se transforme ici en un plat principal savoureux et réconfortant.

La préparation ne vous prendra que 20 minutes, suivi d’un temps de cuisson de 40 à 50 minutes. Ce plat est idéal pour ceux qui cherchent à incorporer plus de légumes dans leur alimentation sans sacrifier le plaisir gustatif.

Les ingrédients clés pour un succès #

La base de ce plat est une courge spaghetti d’environ 1,5 kg, accompagnée d’un mélange riche et onctueux de fromages : gorgonzola, mozzarella, mascarpone et parmesan. Chacun apporte sa texture et son caractère, du crémeux du mascarpone au piquant du gorgonzola. Ajoutez à cela 10 cl de crème liquide pour lier le tout et une pincée de poivre pour relever les saveurs.

Ces ingrédients simples se combinent pour créer un plat qui est à la fois réconfortant et élégant. La courge, cuite au four jusqu’à ce qu’elle devienne tendre, est ensuite effilochée en spaghettis végétaux qui s’entremêlent parfaitement avec la sauce aux quatre fromages.

Le déroulé de la préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 190°C. Pendant ce temps, coupez la courge en deux, retirez les graines et poivrez généreusement. Disposez les moitiés de courge, côté bombé vers le haut, sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et laissez cuire jusqu’à ce que la chair devienne tendre.

Parallèlement, préparez la sauce en chauffant la crème et les fromages coupés en morceaux à feu doux. Une fois la courge cuite, utilisez une fourchette pour en extraire la chair en formant des spaghettis. Servez les spaghettis de courge nappés de cette sauce onctueuse et saupoudrez de parmesan râpé. Un vrai délice!

Voici quelques suggestions pour personnaliser votre plat :

Intégrez des lardons grillés pour une version plus gourmande façon carbonara.

Ajoutez des herbes fraîches comme du basilic ou de la sauge pour un supplément de fraîcheur.

Pour les amateurs de textures, incorporez des noix ou des pignons de pin toastés.