Redécouvrez les saveurs automnales : terrine aux lentilles et champignons pour égayer vos apéritifs

Une recette simple et savoureuse #

Avec seulement 20 minutes de préparation et 40 minutes de cuisson, c’est une recette accessible à tous, même aux débutants en cuisine. Le degré de difficulté est très facile, ce qui vous permet de profiter de la préparation sans stress.

La terrine peut être servie froide ou à température ambiante, ce qui en fait un plat idéal pour les buffets ou les pique-niques. De plus, elle se conserve pendant cinq jours au réfrigérateur, vous pouvez donc la préparer à l’avance pour vos événements.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser cette terrine, vous aurez besoin de quelques ingrédients de base qui se marient à merveille. Les lentilles blondes apportent une texture riche et sont une excellente source de protéines. Les champignons de Paris, quant à eux, offrent une saveur terreuse qui complémente parfaitement les lentilles. Vous aurez également besoin d’échalotes, d’ail, d’huile d’olive, de thym, de muscade, ainsi que de sel et de poivre pour relever le tout.

La simplicité des ingrédients permet à chaque saveur de briller, créant un plat harmonieux et délicieux. N’oubliez pas de choisir des produits frais pour garantir le meilleur goût possible à votre terrine.

étapes de préparation #

Commencez par rincer les lentilles avant de les cuire dans un bouillon de légumes pour leur donner plus de saveur. Pendant que les lentilles cuisent, faites revenir l’ail et les échalotes, puis ajoutez les champignons émincés. L’astuce est de laisser évaporer toute l’eau des champignons pour concentrer les saveurs. Après avoir mélangé les lentilles et les champignons avec les herbes et les épices, mixez la préparation selon votre préférence de texture.

Une fois mixée, transférez la préparation dans une terrine ou un moule à cake, tassez bien et laissez reposer au réfrigérateur. Cette étape de repos est cruciale pour permettre à la terrine de bien se tenir lors du démoulage.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Cette terrine est parfaite pour débuter un repas sur une note légère et savoureuse ou pour accompagner vos apéritifs d’automne. Servez-la avec un bon pain maison pour un moment convivial et gourmand. Bonne dégustation !

