Attention propriétaires de poêles à granulés : vérifiez votre modèle Invicta pour éviter les risques d’électrocution

Alerte sécurité sur certains poêles à granulés #

En effet, la marque Invicta a lancé un rappel urgent pour trois de ses modèles commercialisés depuis juin 2015. Ces appareils pourraient présenter un risque de choc électrique ou de brûlure en raison d’un problème électrique.

Les modèles concernés sont les Lodi 10 en trois variantes de couleur : rouge, gris et noir. Il est crucial pour les détenteurs de ces modèles de vérifier immédiatement leurs appareils pour éviter tout accident domestique. La référence du lot est également un indicateur important à vérifier.

Comment identifier et réagir si vous possédez un modèle rappelé #

Pour les consommateurs ayant acheté un de ces poêles depuis 2015, il est indispensable de vérifier le numéro de lot situé sur le poêle. Les numéros concernés pour le rappel sont P641977 pour le modèle rouge, P641978 pour le gris et P641974 pour le noir. Cette vérification peut vous éviter de potentielles mésaventures liées à leur usage.

Si votre poêle est concerné par ce rappel, la marque Invicta vous invite à contacter immédiatement leur service consommateur. Un numéro dédié est mis à disposition pour faciliter le processus de retour et de remboursement, garantissant ainsi votre sécurité et celle de votre foyer.

Points de vente et étendue du rappel #

Les poêles à granulés rappelés ont été distribués dans une quarantaine de points de vente à travers la France. Parmi eux, des enseignes bien connues telles que Bricomarché, Bricorama, C Discount, M. Bricolage, Leroy Merlin, Castorama, et Leclerc. Cette large distribution augmente le nombre de foyers potentiellement impactés et accentue l’importance de ce rappel.

Chaque consommateur est donc appelé à vérifier son modèle de poêle à granulés pour s’assurer qu’il ne fait pas partie des lots défectueux. La vigilance est de mise, et votre réactivité peut contribuer à prévenir des accidents.

Voici quelques actions à entreprendre immédiatement :

Contrôler le numéro de lot de votre poêle à granulés.

Si votre modèle est concerné, cesser immédiatement son utilisation.

Contactez le service client Invicta au numéro fourni pour connaître les démarches de retour et de remboursement.