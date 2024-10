Attention propriétaires de poêles à granulés! Vos appareils peuvent être dangereux, vérifiez vite votre modèle

Alerte sécurité sur des poêles à granulés #

En effet, ce début de semaine marque le début d’un rappel massif concernant trois modèles spécifiques de cette marque, tous mis en vente depuis 2015. Ce rappel fait suite à la détection de risques de dysfonctionnements électriques susceptibles de provoquer des chocs électriques ou des brûlures.

Le problème a été identifié sur les modèles Lodi 10 de couleur rouge, gris et noir. L’annonce a été faite par la marque elle-même ainsi que par Rappel Conso, le site gouvernemental dédié aux notifications de rappel. Ces appareils, vendus dans une quarantaine de points de distribution partout en France, pourraient affecter un grand nombre de consommateurs.

Les modèles concernés par le rappel #

Si vous possédez un poêle à granulés chez vous, il est crucial de vérifier immédiatement si c’est un des modèles rappelés. Les références précises sont les Lodi 10 rouge (numéro de lot P641977), les Lodi 10 gris (lot P641978), et les Lodi 10 noir (lot P641974). Ces modèles ont été vendus depuis le 15 juin 2015 et sont maintenant reconnus comme défectueux.

Cette information est d’autant plus importante que les points de vente concernés incluent des enseignes bien connues telles que Bricomarché, Bricorama, C Discount, M. Bricolage, Leroy Merlin, Castorama, et Leclerc. Le risque est donc largement répandu et nécessite une action immédiate de la part des détenteurs de ces modèles.

Que faire si vous êtes concerné? #

La procédure à suivre pour les consommateurs affectés est claire. Invicta invite tous ceux qui ont acheté l’un des modèles concernés à contacter immédiatement leur service consommateur au numéro suivant : 09.74.99.68.34. Il est impératif de ne pas utiliser le poêle à granulés concerné en attendant d’avoir plus d’informations sur les mesures correctives qui seront appliquées.

Les consommateurs concernés sont invités à retourner leur appareil dans le magasin où ils l’ont acheté pour un remboursement complet. Cela minimise les risques et assure que personne ne soit mis en danger par un produit défectueux. La sécurité des consommateurs étant la priorité, il est essentiel de réagir rapidement à ce rappel.

