Découvrez comment Cyril Lignac transforme le fenouil en un plat délicieux que vos enfants vont adorer !

Un plat simple et économique pour régaler toute la famille #

Cyril Lignac vous propose une recette de gratin de fenouil, à la fois économique et facile à réaliser, qui pourrait bien devenir votre nouveau plat familial préféré.

Le gratin de fenouil proposé nécessite des ingrédients simples tels que du fenouil, du beurre, de l’huile d’olive, du fromage râpé, du jambon et de la béchamel. Avec seulement 15 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson, ce plat est idéal pour un dîner en semaine.

Les étapes clés pour un gratin réussi #

Commencer par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, faites cuire les fenouils dans l’eau bouillante salée pendant environ 10 minutes, puis égouttez-les et hachez-les finement. Cette étape est cruciale pour assurer la douceur du fenouil.

Faites revenir ensuite les morceaux de fenouil dans un mélange de beurre et d’huile d’olive jusqu’à obtenir une belle coloration dorée. Mélangez les fenouils avec la béchamel, le fromage râpé et le jambon découpé en petits morceaux, puis transférez le tout dans un plat à gratin.

Personnalisez votre gratin pour une touche originale #

Une fois le mélange prêt dans le plat, saupoudrez de chapelure et ajoutez un peu de fromage râpé supplémentaire avant d’enfourner. Pour un gratin parfaitement doré et croustillant, laissez cuire pendant 20 minutes et passez quelques minutes sous le gril.

Si vous souhaitez ajouter une touche unique à votre plat, Cyril Lignac suggère de caraméliser les fenouils avec des suprêmes d’orange avant de les mélanger à la béchamel. Cette version sucrée-salée apporte une légère douceur qui se marie parfaitement avec le fenouil.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Grâce à cette recette savoureuse et originale, le fenouil, souvent boudé par les enfants, devient la star d’un plat qui réunira petits et grands autour de la table. Laissez-vous tenter par cette recette de gratin et redécouvrez le fenouil sous un nouveau jour, grâce au savoir-faire de Cyril Lignac. Bon appétit !

