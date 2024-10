Découvrez comment deux kiwis chaque jour peuvent révolutionner votre apport en vitamine C et booster votre santé

Le pouvoir insoupçonné des kiwis sur votre apport quotidien en vitamine C #

Selon Maxime Mességué, diététicien renommé, intégrer deux kiwis à notre petit-déjeuner quotidien suffit à couvrir nos besoins en vitamine C.

Une recherche menée en Nouvelle-Zélande confirme ces dires en démontrant qu’une consommation régulière de deux kiwis jaunes augmente significativement l’apport en acide ascorbique, éliminant ainsi le besoin de compléments alimentaires.

Un allié de taille pour les sportifs et les gourmets #

Le kiwi ne se contente pas d’offrir une charge conséquente en vitamines C et E, il s’avère également être un aliment de choix pour les sportifs et ceux qui souhaitent garder la ligne. Grâce à sa capacité à satisfaire et désaltérer, il est l’encas parfait post-exercice ou en tant que coupe-faim naturel.

Sa richesse en vitamine E, rare dans le règne végétal, et sa stabilité en vitamine C en font un superfruit, efficace contre le vieillissement prématuré et les infections, notamment respiratoires.

Comment intégrer le kiwi dans votre routine alimentaire ? #

Adopter le kiwi dans votre alimentation est simple. Commencez par l’ajouter à votre petit-déjeuner : épluchez et découpez deux kiwis, puis mélangez-les à du yaourt à la grecque et du granola pour un début de journée énergisant.

Voici une liste simple pour préparer un petit-déjeuner enrichi en kiwi :

Épluchez et découpez 2 kiwis en rondelles ou petits dés.

Ajoutez un yaourt à la grecque dans un bol.

Saupoudrez de granola pour un ajout croquant.

Finalisez avec les kiwis et, si vous le souhaitez, un filet de miel et quelques noix ou amandes.

Le kiwi, un facilitateur de digestion méconnu #

Non seulement nutritif, le kiwi aide également à digérer plus facilement, surtout après un repas copieux. Grâce à l’actinidine, une enzyme présente dans le fruit, il facilite la digestion des protéines animales et accélère la vidange gastrique, soulageant ainsi les sensations de lourdeur.

En ajoutant un kiwi à votre dessert ou en le consommant comme en-cas post-repas, vous profiterez de ses bienfaits digestifs tout en vous faisant plaisir avec sa saveur unique et rafraîchissante.

Les multiples vertus du kiwi pour une santé optimale #

Le kiwi va bien au-delà de la simple source de vitamines. Il joue un rôle crucial dans la réduction des risques de maladies cardiaques en diminuant l’agrégation plaquettaire et les niveaux de triglycérides. De plus, ses propriétés réparatrices d’ADN pourraient aider à prévenir certains types de cancer.