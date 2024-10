Découvrez comment préparer un délicieux riz au lait au four, une recette simple et réconfortante

Introduction au riz au lait au four #

Ce dessert traditionnel, que l’on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde, a le don de réconforter les coeurs et les papilles. Sa version cuite au four, notamment, offre une texture à la fois crémeuse et réconfortante, idéale pour les soirées fraîches ou les moments de pure gourmandise.

Cette recette de riz au lait au four est non seulement facile à réaliser, mais elle ne demande aussi qu’une poignée d’ingrédients simples. Un parfait point de départ pour les cuisiniers de tous niveaux désireux d’ajouter une touche de douceur à leur fin de repas.

Les ingrédients clés pour un résultat parfait #

La base de notre riz au lait commence par le choix du riz. Ici, l’arborio, souvent utilisé pour les risottos, est idéal grâce à sa capacité à absorber les liquides et à devenir crémeux. Quant au lait entier, il enveloppe chaque grain de riz d’une douceur incomparable, tandis que le sucre vanillé et le sucre roux apportent juste ce qu’il faut de douceur sans éclipser les autres saveurs.

Ne sous-estimez pas le pouvoir des épices : un bâton de cannelle et un zeste d’orange suffisent à transformer ce plat simple en un dessert exotique et parfumé. Ces arômes, chauds et réconfortants, sont les véritables héros discrets de cette recette.

Préparation pas à pas #

Commencer par préchauffer votre four est essentiel pour une cuisson homogène du riz au lait. Une fois le four à la bonne température, le riz, préalablement rincé, est cuit brièvement dans de l’eau bouillante. Cette étape permet de le débarrasser de son excès d’amidon et assure une texture finale parfaite.

Ensuite, le lait est chauffé avec la cannelle et l’orange, avant d’y dissoudre les sucres. Le mélange, une fois infusé et mélangé au riz, est prêt à être enfourné. La cuisson lente et à couvert permet au riz de cuire uniformément et de s’imbiber de tous les arômes.

Liste des ingrédients nécessaires :

120 g de riz arborio ou riz rond

40 cl de lait entier

1 bâton de cannelle

1 zeste d’orange

2 sachets de sucre vanillé

50 g de sucre roux