Découvrez comment réaliser de délicieuses croquettes de fenouil et pommes de terre : une recette simple et savoureuse pour régaler vos invités

Une recette accessible à tous #

Cette recette ne demande que 20 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson, ce qui en fait un choix idéal pour un repas rapide en semaine.

Avec des ingrédients simples tels que le fenouil, les pommes de terre, un peu de parmesan et des œufs, vous pouvez créer un plat qui sort de l’ordinaire tout en restant économique. Facile à réaliser, cette recette est parfaite pour les cuisiniers de tous niveaux.

Les ingrédients clés #

Le fenouil, avec sa saveur anisée légère, est le protagoniste de cette recette. Il est complété par la texture moelleuse des pommes de terre, la croûte dorée de la chapelure et le goût riche du parmesan. Ces ingrédients se marient harmonieusement pour former des croquettes croustillantes et dorées à l’extérieur, tendres à l’intérieur.

Prévoir 2 bulbes de fenouil et 400 g de pommes de terre pour 4 personnes. Ajoutez 100 g de chapelure pour la texture croustillante, 50 g de parmesan pour le fondant, et une touche d’huile d’olive pour la cuisson. N’oubliez pas l’œuf qui agira comme liant pour vos croquettes.

Préparation et cuisson #

Commencez par cuire les pommes de terre coupées en morceaux jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Parallèlement, faites revenir le fenouil émincé dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’il soit moelleux. Mélangez ces deux ingrédients cuits avec l’œuf, le parmesan, du sel et du poivre pour obtenir une pâte homogène.

Formez des boulettes ou des galettes avec cette pâte, puis enrobez-les de chapelure. Faites-les frire dans une huile bien chaude jusqu’à ce qu’elles soient uniformément dorées. Servez ces gourmandises chaudes, saupoudrées de persil frais pour une touche de couleur et de fraîcheur.

Voici quelques suggestions pour accompagner vos croquettes :

Servez-les avec une sauce maison, comme une mayonnaise ail et fines herbes ou une sauce au yaourt légèrement citronnée.

Accompagnez-les d’une salade verte croquante pour un repas équilibré.

Expérimentez avec des épices comme le paprika ou le thym pour varier les saveurs.