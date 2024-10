Découvrez comment réaliser un gratin de spaghetti au fenouil et parmesan qui ravira vos papilles

Introduction au plat #

Le gratin de spaghetti au fenouil et parmesan est une excellente option. Ce plat combine la douceur du fenouil avec le caractère du parmesan, créant ainsi un mélange de saveurs à la fois riche et subtil.

Cette recette est non seulement délicieuse mais aussi facile à préparer, ce qui la rend parfaite pour les cuisiniers de tous niveaux. Suivez ces étapes simples pour créer un plat qui sera assurément apprécié de tous.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ce gratin savoureux, vous aurez besoin des ingrédients suivants : 300 g de spaghettis, 2 bulbes de fenouil, 150 g de parmesan râpé, 200 ml de crème fraîche, 1 gousse d’ail, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel et poivre. Pour ajouter une touche de couleur et de fraîcheur, quelques tomates cerises feront excellente figure.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial dans la construction des saveurs. Le fenouil, avec sa texture croquante et son goût anisé, offre un contraste intéressant avec la richesse du parmesan et la douceur de la crème fraîche.

La méthode de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant que le four chauffe, faites cuire les spaghettis al dente selon les instructions sur l’emballage. En parallèle, nettoyez et coupez les bulbes de fenouil en fines tranches. Faites-les revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive et une gousse d’ail écrasée jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

Mélangez les spaghettis égouttés avec le fenouil dans un plat allant au four. Ajoutez la crème fraîche, le parmesan râpé, salez et poivrez selon votre goût. Intégrez bien tous les ingrédients avant de parsemer de parmesan supplémentaire. Enfournez pour environ 25 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et croustillant.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 15 minutes

Temps de cuisson: 25 minutes

Degré de difficulté: Facile

Coût: Bon marché

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez un gratin de spaghetti au fenouil et parmesan doré et irrésistible. Ce plat est idéal pour un dîner en semaine ou pour une occasion spéciale. Servez-le chaud, garni de quelques tomates cerises pour une présentation élégante. Bon appétit !

