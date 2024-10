Découvrez les secrets de la délicieuse recette de pâtes au citron directement inspirée des traditions italiennes

Une recette simple et rapide pour égayer vos repas #

Les pâtes au citron sont la solution idéale pour ceux qui cherchent à impressionner sans passer des heures en cuisine. Cette recette ne nécessite que 20 minutes de votre temps : 10 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson.

Destinée à régaler quatre personnes, cette préparation est d’une facilité déconcertante. Elle est accessible à tous, même aux débutants en cuisine, grâce à son degré de difficulté très facile.

Les ingrédients clés pour un plat réussi #

La base de cette recette repose sur des ingrédients frais et simples. Vous aurez besoin de 400 g de pâtes, idéalement des spaghetti ou des tagliolini, qui s’imprégneront parfaitement des saveurs du citron et de la crème. Les zestes de trois citrons, de préférence non traités, apporteront cette touche acidulée et parfumée qui caractérise le plat.

À lire Découvrez comment réinventer votre salade de chou rouge pour égayer vos repas et ravir vos papilles

La sauce sera onctueuse grâce à l’ajout de 24 cl de crème fleurette ou crème entière liquide, et de 70 g de beurre doux. N’oubliez pas le persil, le sel et le poivre pour ajuster et relever les saveurs selon vos préférences.

Étapes de préparation : entre tradition et créativité #

Commencez par faire bouillir de l’eau salée dans une grande casserole pour y cuire les pâtes. Pendant ce temps, prélevez le zeste de deux citrons et pressez le jus. Faites ensuite fondre le beurre dans une poêle jusqu’à ce qu’il mousse, puis ajoutez le jus et les zestes de citron.

Incorporez la crème et laissez frémir. Éteignez le feu, puis assaisonnez de sel et de poivre. Égouttez les pâtes et mélangez-les directement dans la poêle avec la sauce. Zestez le dernier citron par-dessus et servez garni de feuilles de persil fraîches.

Voici quelques suggestions pour enrichir votre plat :

À lire Découvrez comment la crème de courge butternut peut sublimer vos soirées d’automne avec une touche d’exotisme

Ajoutez quelques pousses d’épinards frais pour une touche de verdure.

Saupoudrez de parmesan râpé avant de servir pour une note fromagère riche.