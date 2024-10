Découvrez les secrets des barres de céréales aux framboises : une recette simple et délicieuse pour ravir vos papilles

Vous cherchez une collation saine et savoureuse à emporter partout ?

Introduction à la recette #

Les barres de céréales aux framboises pourraient bien devenir vos nouvelles meilleures amies. Elles sont non seulement faciles à réaliser, mais aussi étonnamment abordables. Voici tout ce que vous devez savoir pour les préparer chez vous.

Que vous soyez un adepte du fait-maison ou un novice en cuisine, cette recette très facile conviendra parfaitement. Préparez-vous à savourer la douceur des framboises et la texture riche des flocons d’avoine.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser ces délicieuses barres, vous aurez besoin de framboises, fraîches ou surgelées, d’huile de coco, de purée d’amandes, de sirop d’érable, et de quelques autres ingrédients simples. L’association de ces composants crée une harmonie parfaite en bouche, idéale pour vos petits creux de la journée.

Chaque ingrédient joue un rôle crucial dans la texture et le goût final de ces barres. Les framboises apportent une touche de fraîcheur tandis que la purée d’amandes et l’huile de coco offrent une consistance moelleuse irrésistible.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, mélangez l’huile de coco fondue, la purée d’amandes, le sirop d’érable et l’extrait de vanille dans un saladier. Ajoutez ensuite la farine, les flocons d’avoine et la levure. Un crumble se formera, que vous étalerez au fond d’un moule.

Écrasez légèrement les framboises avant de les mélanger avec de la fécule de maïs et un peu de sirop d’érable. Étalez cette préparation sur la base de crumble puis recouvrez du reste du mélange. Enfournez pour 40 à 50 minutes jusqu’à ce que la surface soit dorée et croustillante.

Nombre de personnes : 6

Quantité : 12 barres

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 40 à 50 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Une fois cuites, laissez les barres refroidir complètement avant de les découper. Elles se conservent parfaitement dans une boîte hermétique au réfrigérateur pendant une semaine, ou peuvent même être congelées pour prolonger leur durée de vie jusqu’à trois mois.

