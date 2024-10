Les barres protéinées : ce snack populaire trompeur, plus sucré que vous ne le croyez

Quand on cherche à adopter un mode de vie plus sain, les encas jouent un rôle crucial.

Une popularité trompeuse #

Les barres protéinées, autrefois réservées aux athlètes, ont conquis le grand public. Elles promettent énergie et bien-être, séduisant même les moins actifs parmi nous.

Pourtant, malgré leur image de produit santé, ces barres cachent souvent une réalité moins avouable. Elles se sont imposées dans tous les supermarchés, offrant une variété de saveurs alléchantes, mais leur composition mérite une analyse plus approfondie.

Le sucre caché dans les barres protéinées #

Une enquête récente de « 60 millions de consommateurs » a révélé que nombre de ces barres contiennent des quantités de sucre alarmantes. Ce constat est d’autant plus inquiétant que ces produits sont souvent consommés par des personnes cherchant à réduire leur apport calorique.

Outre le sucre, la longue liste d’ingrédients et les additifs font des barres protéinées un exemple typique d’aliment ultratransformé. Pour ceux qui ne pratiquent pas d’activité physique intensive, ces barres pourraient s’avérer contre-productives pour le maintien d’une bonne santé.

Des alternatives plus saines existent #

Si l’attrait pour les barres protéinées est compréhensible, il est essentiel de chercher des alternatives moins riches en sucres ajoutés. Certaines marques proposent désormais des versions allégées qui peuvent constituer un choix plus judicieux pour les consommateurs soucieux de leur santé.

Il est également envisageable de préparer soi-même des barres à la maison, permettant ainsi un contrôle total sur les ingrédients utilisés. Cela pourrait être une excellente façon de profiter des bienfaits des protéines sans les inconvénients des produits industriels.

Voici quelques suggestions pour ceux qui aimeraient explorer des options plus saines :

Barres faites maison avec des fruits secs, des noix et un minimum de sucre.

Snacks à base de yogourt grec et de baies fraîches.

Alternatives commerciales sans sucres ajoutés, vérifiant soigneusement les étiquettes.