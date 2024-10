Les secrets d’un gratin de fenouil aux lardons croustillant et fondant qui ravira vos papilles

Un gratin peut transformer les ingrédients les plus simples en un repas chaleureux et réconfortant.

Introduction au plat #

Le gratin de fenouil aux lardons est une recette qui combine la douceur anisée du fenouil avec la richesse des lardons, le tout gratiné à la perfection avec du fromage fondant et une touche de crème.

Cette recette facile à réaliser est non seulement délicieuse mais aussi économique, ce qui en fait un choix parfait pour un dîner en famille ou entre amis.

Les composants clés du plat #

Pour réaliser ce gratin savoureux, vous aurez besoin de trois bulbes de fenouil, de 150g de lardons fumés, de 100g de fromage râpé (choisissez entre emmental, comté, ou parmesan pour plus de saveur), et de 200ml de crème fraîche épaisse.

Quelques ajouts simples comme une cuillère à soupe d’huile d’olive, du sel, du poivre, et éventuellement de la chapelure pour ajouter du croquant, complètent la liste des ingrédients. La simplicité des ingrédients permet à chaque saveur de briller à travers le plat fini.

Étapes de préparation #

La préparation commence par préchauffer votre four à 180°C. Puis, coupez les fenouils en quartiers et faites-les cuire à la vapeur ou dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Pendant ce temps, faites revenir les lardons jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Ensuite, disposez les fenouils dans un plat à gratin, ajoutez les lardons, mélangez la crème fraîche avec du sel et du poivre et versez le tout sur les fenouils et lardons. Saupoudrez de fromage et de chapelure, puis enfournez pour 20 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et croustillant.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Servez ce gratin bien chaud pour apprécier toute sa richesse. Une astuce pour une version encore plus crémeuse est d’ajouter un peu de béchamel à la crème. Pour les palais préférant les goûts plus doux, mélangez le fenouil avec des pommes de terre. Cela adoucira la saveur anisée du fenouil, rendant le plat encore plus agréable pour les enfants ou ceux qui sont moins adeptes des saveurs fortes.

