Savourez une courge rôtie accompagnée de son taboulé de riz à la menthe et d’une onctueuse sauce tahini

Découvrez comment transformer une simple courge butternut en un plat savoureux et raffiné.

Un plat complet pour ravir vos papilles #

Avec sa chair douce et sa texture fondante après cuisson, la courge butternut s’associe parfaitement avec des saveurs fraîches et aromatiques telles que la menthe et le tahini.

La préparation de ce plat commence par une cuisson soignée de la courge, badigeonnée d’huile d’olive et assaisonnée à votre goût. Une fois rôtie, sa texture devient incroyablement tendre, prête à être garnie des autres composants du plat.

Préparation du taboulé de riz à la menthe #

Le cœur de ce plat repose sur un taboulé de riz parfumé enrichi de menthe fraîche, qui apporte une bouffée de fraîcheur à chaque bouchée. Le riz, cuit à la perfection, est ensuite mélangé à une sauce légère composée de crème liquide et de nuoc-mâm pour une touche d’exotisme.

La menthe, finement ciselée, est incorporée à la sauce, laissant son parfum s’infuser délicatement. Ce mélange est ensuite combiné au riz, assurant ainsi une distribution équilibrée des saveurs tout au long du plat.

La touche finale : sauce tahini #

La sauce tahini, élément clé de ce plat, est drapée sur le dessus de la courge rôtie et du riz à la menthe. Ses saveurs de sésame grillé ajoutent une richesse et une profondeur qui contrastent joliment avec la légèreté de la menthe.

Simple à réaliser, cette sauce peut être ajustée selon vos préférences pour plus de crémeux ou de tang. Elle lie tous les composants du plat, créant une harmonie de goûts et de textures qui transforme ce repas en une expérience culinaire mémorable.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 1 heure 30

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

Ce plat est non seulement délicieux mais aussi visuellement attrayant. Les couleurs vives de la courge, le vert éclatant de la menthe et la texture crémeuse du tahini en font un véritable régal pour les yeux. Servez ce plat lors d’un dîner en famille ou entre amis pour un moment de partage et de plaisir gustatif assuré. Vous pouvez également varier les plaisirs en remplaçant la sauce tahini par un tzatziki maison pour une touche de fraîcheur supplémentaire.

