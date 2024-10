Découvrez comment ravir vos papilles avec un crumble de coings et poires au sarrasin

Une introduction savoureuse au crumble automnal #

Parmi eux, le crumble de coings et poires au sarrasin se distingue par sa combinaison de saveurs et sa simplicité de préparation.

Cette douceur sucrée, où se rencontrent la texture fondante des fruits d’automne et le croustillant d’une pâte sablée, promet de réchauffer les cœurs autant que les papilles. Une recette parfaite pour vos dimanches en famille ou vos soirées cocooning.

Les ingrédients clés pour un crumble réussi #

La réussite de ce crumble repose sur le choix de ses composants. Pour quatre personnes, procurez-vous deux coings d’environ 300 g chacun et deux poires Doyenné du Comice bien mûres. Ces fruits, gorgés de saveurs, sont essentiels pour obtenir le goût délicat et légèrement acidulé recherché.

Le croquant est apporté par un mélange de farines de sarrasin et de blé, enrichi de noisettes concassées. Le beurre salé et la cassonade bio complètent la liste, créant une pâte à crumble parfaite, à la fois riche et savoureuse.

Préparation pas à pas #

Commencez par préparer les coings : pelez-les, épépinez-les et coupez-les en quartiers. Saupoudrez-les de cassonade et ajoutez un peu de gingembre frais haché. Laissez cuire à feu doux avec un peu d’eau pour qu’ils deviennent tendres. Pendant ce temps, préparez la pâte à crumble en grillant les noisettes, puis en les mélangeant avec les farines et le reste de cassonade.

Intégrez le beurre bien froid en morceaux et travaillez la pâte jusqu’à obtenir une consistance sablée. Répartissez ensuite les fruits dans des coupelles, couvrez de pâte et faites cuire au four préchauffé. Le résultat ? Un dessert croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur, à servir idéalement tiède.

Voici quelques conseils pour rendre ce dessert encore plus gourmand :

Assurez-vous que les coings et les poires soient bien mûrs pour maximiser leur douceur naturelle.

La pâte à crumble peut être préparée à l’avance et conservée au réfrigérateur pour gagner du temps.

Servez ce crumble avec une boule de glace à la vanille ou une cuillerée de crème fraîche pour un contraste de températures et de textures.