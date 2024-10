Découvrez la recette réconfortante des gaufres à la courge butternut et feta, un délice automnal à ne pas manquer

Avec l'arrivée des feuilles colorées vient également le désir de plats réconfortants et chaleureux.

Introduction aux saveurs d’automne #

Les gaufres à la courge butternut et à la feta constituent une excellente manière de célébrer les saveurs de l’automne dans votre cuisine. Cette recette facile et savoureuse promet d’apporter une touche originale à vos petits déjeuners ou dîners.

En plus d’être délicieuses, ces gaufres sont également nutritives. La courge butternut est riche en vitamines et en fibres, tandis que la feta ajoute une touche crémeuse et salée qui équilibre parfaitement la douceur de la courge.

Quels ingrédients pour ces gaufres automnales? #

La base de cette recette réside dans la simplicité et l’accès facile aux ingrédients. Vous aurez besoin de 300 g de courge butternut coupée en petits cubes, 100 g de feta émiettée, ainsi que des éléments de base tels que farine, œufs, lait, et beurre. Un peu de levure chimique aidera vos gaufres à devenir légères et aérées.

N’oubliez pas d’assaisonner votre préparation avec du sel et du poivre pour relever tous les arômes. Vous pouvez également ajouter une touche personnelle en incorporant des épices comme du curcuma ou des herbes fraîches comme du persil, selon vos préférences.

Préparation et cuisson, étape par étape #

Commencez par cuire les cubes de courge butternut jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Une fois cuits, écrasez-les en purée et laissez légèrement refroidir avant de mélanger avec la feta émiettée. Intégrez ensuite les œufs pour lier le tout, puis ajoutez progressivement la farine, la levure, le lait et le beurre fondu.

Une fois votre pâte prête, préchauffez votre gaufrier et cuisez chaque gaufre jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes. La quantité de pâte par gaufre dépendra de la taille de votre appareil. Servez chaud pour un meilleur goût et une texture idéale.

Nombre de personnes : 4

Quantité : 8 à 10 gaufres

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de cuisson : 20 à 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Que ce soit pour un brunch dominical en famille ou un dîner rapide en semaine, ces gaufres à la courge butternut et à la feta sont une option parfaite pour tous ceux qui cherchent à intégrer des produits de saison dans leur alimentation tout en conservant un aspect gourmand et réconfortant. Laissez-vous tenter par cette recette qui promet de ravir vos papilles et celles de vos invités.

