Découvrez la savoureuse recette du jarret de veau au citron : un délice simple à réaliser chez vous

Introduction à la recette #

Simple à préparer, cette recette vous fera voyager au cœur de la cuisine française avec des ingrédients frais et accessibles.

Cette préparation culinaire ne demande pas de compétences particulières en cuisine, ce qui la rend parfaite pour les cuisiniers de tous niveaux désirant impressionner leurs convives.

Quels ingrédients pour votre jarret de veau au citron? #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés qui vont enrichir le goût de votre plat. Commencez par vous procurer 4 à 5 rouelles de veau, coupées en tranches épaisses, qui constitueront la base de votre préparation.

À lire Redécouvrez la douceur des Antilles avec cette recette authentique de flan coco

Les autres composants comme un gros oignon, des tomates fraîches, une gousse d’ail, et bien sûr un citron, contribueront à la richesse des saveurs. N’oubliez pas le bouillon, le vin blanc et quelques épices pour relever le tout.

Étapes de préparation #

La préparation de ce plat se fait en plusieurs étapes simples. Commencez par faire dorer les tranches de veau dans une poêle avec de l’huile d’olive. Assaisonnez de sel et de poivre à votre convenance.

Ensuite, dans la même poêle, faites revenir l’oignon émincé. Ajoutez la farine, l’ail écrasé, le thym, et le paprika. L’étape suivante consiste à lier le tout avec le bouillon et le vin blanc, puis à intégrer les tomates râpées et continuer à assaisonner.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 1 heure 40 minutes

Degré de difficulté : Facile

Une fois que les bases de votre sauce sont prêtes, remettez la viande dans la poêle et laissez mijoter à couvert et à feu moyen durant environ une heure et trente minutes. Pour finir, ajoutez des rondelles de citron et laissez cuire encore une dizaine de minutes.

À lire Découvrez les secrets de la délicieuse recette de pâtes au citron directement inspirée des traditions italiennes

Avant de servir, n’oubliez pas de parsemer votre plat de persil frais haché pour ajouter une touche de couleur et de fraîcheur.

Ce plat, aux arômes citronnés et à la viande tendre, promet de séduire vos papilles et celles de vos invités. N’hésitez pas à l’accompagner d’un vin blanc légèrement fruité pour compléter l’expérience culinaire.