Découvrez BAM à Bruxelles : un concept unique de burgers « fermés » qui révolutionne le fast-food traditionnel

Une innovation culinaire à Bruxelles #

Le restaurant BAM, situé en plein cœur du quartier du Cimetière d’Ixelles, propose un concept inédit et alléchant : des burgers fermés.

Créé par le chef Martin Volkaerts, qui a fait ses armes dans l’émission Top Chef en 2015 et élu jeune chef de l’année 2022 par Gault&Millau, ce restaurant est le fruit de plusieurs années de passion et d’innovation. Inspiré lors de ses navigations sur les réseaux sociaux, le chef a décidé de mettre au point un burger qui garde tous ses secrets bien emballés jusqu’à la première bouchée.

Qu’est-ce qu’un burger fermé ? #

L’originalité du burger fermé réside dans sa conception : contrairement au burger traditionnel où les ingrédients peuvent facilement s’échapper, le burger de BAM enferme tous les composants délicieux à l’intérieur du pain. Cette méthode garde non seulement les ingrédients au chaud, idéal pour les commandes à emporter ou les livraisons, mais assure également une expérience gustative propre et intense.

Martin Volkaerts explique que cette version offre une dégustation plus gourmande. Chaque mordu est une découverte, sans la crainte de perdre des morceaux en cours de route ou de se salir les mains. La carte présente une variété incluant des saveurs comme le saumon, le bœuf, le poulet, l’italien et même la truffe, avec des prix variant de 10 à 20 euros.

Visiter BAM : ce qu’il faut savoir #

Situé au 459 Avenue de la Couronne, BAM vous accueille du lundi au samedi, avec des horaires pratiques que ce soit pour un déjeuner rapide ou un dîner plus posé. L’établissement est ouvert de 11h45 à 14h30 pour le déjeuner, et de 18h45 à 22h30 pour le dîner, permettant ainsi à chacun de découvrir à sa convenance ce nouveau joyau culinaire.

En plus des burgers, le restaurant propose un menu complet incluant frites ou salade, une boisson et une sauce au choix, et il est prévu que de nouveaux desserts viennent bientôt enrichir la carte. Une raison de plus de revisiter BAM pour conclure votre repas sur une note sucrée.

Voici quelques points clés à retenir :

Concept de burger fermé unique en son genre.

Variété de saveurs et options au menu.

Localisation centrale à Ixelles, facile d’accès.

Horaires étendus convenant à tous les emplois du temps.

Des innovations régulières, avec l’introduction prochaine de desserts.