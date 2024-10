Découvrez cette recette originale de jarret de veau au citron pour réinventer vos repas d’automne

Une touche d’originalité dans vos plats mijotés #

Le bœuf bourguignon et autres classiques mijotés ont longtemps régné en maîtres, mais pourquoi ne pas introduire un peu de nouveauté dans votre cuisine cet automne ?

Laurent Mariotte nous offre une délicieuse alternative avec son jarret de veau au citron, inspiré de l’osso bucco. Cette recette, en plus d’être savoureuse, est simple à réaliser et promet de ravir vos convives.

Les ingrédients clés pour réussir votre plat #

Pour concocter ce plat qui fera frémir vos papilles, vous aurez besoin de quelques ingrédients essentiels. La base est constituée de rouelles de veau, coupées en tranches épaisses, qui seront lentement cuite jusqu’à devenir parfaitement tendres.

La fraîcheur du citron, combinée aux aromates et aux épices comme le thym et le paprika, apporte un peps surprenant qui équilibre la richesse de la viande. Des tomates fraîches et un mélange de bouillon et de vin blanc viendront compléter le tout pour créer une sauce onctueuse et aromatique.

Préparation pas à pas #

Commencez par faire dorer les tranches de veau dans un peu d’huile d’olive, puis réservez-les. Dans la même poêle, faites revenir un oignon émincé avec de l’ail, saupoudrez de farine et de paprika, et laissez prendre couleur. Liez ensuite le tout avec le bouillon et le vin blanc pour former une base de sauce.

Incorporez les tomates râpées à la préparation et remettez la viande dans la poêle. Laissez mijoter doucement sous couvercle pendant environ une heure et demie. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez des rondelles de citron pour une touche d’acidité et de fraîcheur, puis parsemez de persil frais haché avant de servir.

Voici quelques suggestions pour accompagner votre jarret de veau au citron :

Une purée de pommes de terre à l’ail et à l’huile d’olive

Des pâtes fraîches simplement assaisonnées

Une salade verte croquante pour apporter un contraste