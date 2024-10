Découvrez comment préparer des muffins à la banane sans sucre et régalez-vous sans culpabilité

Un début prometteur : rassembler les ingrédients #

Vous aurez besoin de deux bananes bien mûres, de deux œufs, et d’une sélection soigneusement choisie d’ingrédients secs comme 100 g de flocons d’avoine et la même quantité de farine complète.

Ajoutez à cela une cuillère à café de levure chimique pour la levée, une pincée de sel pour relever les saveurs, et, pour les amateurs de goûts plus complexes, une cuillère à café de cannelle et d’extrait de vanille sont recommandées. Une cuillère à soupe d’huile de coco, ou une autre huile neutre, finira de lier tous les composants.

La préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant que le four atteint la température désirée, écrasez les bananes jusqu’à obtenir une purée lisse. C’est la base de vos muffins. Introduisez ensuite les œufs, l’huile de coco fondue, et la vanille, puis mélangez vigoureusement pour incorporer de l’air et donner de la légèreté à la préparation.

Ensuite, il est temps d’ajouter les ingrédients secs préalablement mélangés : flocons d’avoine, farine, levure, cannelle et sel. Mélangez jusqu’à ce que la consistance soit homogène. Répartissez la pâte dans les moules à muffins, en les remplissant aux trois quarts pour laisser de la place à la pâte de monter.

La cuisson et les finitions #

Placez les moules au four et laissez cuire pendant environ 20 minutes. Vous saurez que vos muffins sont prêts lorsque le dessus sera doré et qu’un cure-dent inséré au centre en ressortira propre. Laissez refroidir les muffins avant de les démouler pour éviter qu’ils ne se brisent.

Une fois refroidis, ces muffins peuvent être dégustés tels quels ou personnalisés selon vos envies. Pour une note plus gourmande, envisagez d’ajouter des noix concassées ou des pépites de chocolat noir à la pâte avant la cuisson.

Nombre de personnes : 6

Quantité : 6 muffins

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez des muffins à la banane moelleux et savoureux, sans avoir recours au sucre ajouté. Une excellente option pour un petit-déjeuner sain ou un goûter léger. Régalez-vous et savourez chaque bouchée, sachant que vous avez choisi une option plus saine pour votre plaisir et celui de vos proches.

