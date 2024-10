Découvrez comment préparer des muffins aux flocons d’avoine sains et délicieux, une recette simple pour tous

Informations essentielles pour débuter #

Idéale pour les amateurs de sucreries saines, cette recette est conçue pour six personnes et permet de réaliser six délicieux muffins. La préparation prend environ 10 minutes et la cuisson 20 minutes, ce qui en fait une option rapide pour les goûters ou les petits-déjeuners pressés.

Les ingrédients requis sont simples et accessibles, rendant ces muffins non seulement faciles à faire mais également économiques. Que vous soyez un novice ou un passionné de cuisine, vous réussirez ces muffins sans le moindre doute.

Les ingrédients à rassembler #

La base de ces muffins réside dans leur simplicité et leur caractère nutritif. Vous aurez besoin de 150 g de flocons d’avoine et 100 g de farine complète, ingrédients qui confèrent à ces muffins leur texture caractéristique et leurs bienfaits pour la santé. N’oubliez pas la levure chimique pour le gonflant, et une touche de cannelle pour une note épicée douce.

Les éléments humides tels que deux œufs, deux bananes bien mûres, 100 ml de lait (qui peut être végétal pour une version plant-based), ainsi que de l’huile de coco et un peu de miel ou sirop d’érable ajoutent de la richesse et une douceur naturelle à la recette. Une pincée de sel est essentielle pour équilibrer les saveurs.

Le processus de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant que le four atteint la température idéale, écrasez les bananes jusqu’à obtenir une consistance lisse, puis mélangez avec les œufs, l’huile de coco, le miel et le lait. Dans un autre récipient, combinez les ingrédients secs : flocons d’avoine, farine, levure chimique, cannelle et sel.

Intégrez ensuite les mélanges secs aux ingrédients humides jusqu’à obtenir une pâte homogène. Répartissez cette préparation dans un moule à muffins préparé, en remplissant chaque compartiment aux trois quarts. Enfournez et laissez cuire pendant environ 20 minutes. Un cure-dent inséré au centre d’un muffin doit ressortir propre, signe qu’ils sont parfaitement cuits.

Nombre de personnes : 6

Quantité : 6 muffins

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Une fois sortis du four, laissez les muffins refroidir avant de les déguster. Pour une touche de gourmandise supplémentaire, vous pouvez ajouter des noix ou des pépites de chocolat à la pâte. Ils se conservent excellents, ce qui en fait des encas parfaits à emporter.

Que ce soit pour un petit-déjeuner rapide, une pause café ou un goûter nourrissant, ces muffins aux flocons d’avoine sont votre allié santé. Laissez-vous séduire par leur simplicité et leur goût exquis!