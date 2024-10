Découvrez comment préparer un délicieux curry de pois chiches à l’indienne, une recette simple pour réchauffer vos soirées d’automne

Le plat traditionnel indien, le butter chicken, se transforme en une version végétarienne aussi riche et savoureuse que l'originale grâce à une idée brillante : remplacer le poulet par des pois chiches.

Une recette revisité pour les amoureux du végétarisme #

Cette adaptation non seulement conserve l’essence du plat mais le rend accessible aux végétariens et à ceux qui cherchent à réduire leur consommation de viande.

Cette version végétarienne du butter chicken, proposée par la célèbre influenceuse culinaire surnommée la Petite chef Mumu, a rapidement gagné en popularité. Grâce à sa simplicité et à sa richesse en saveurs, ce plat promet de plaire à tous, même à ceux qui ne sont pas initiés à la cuisine indienne.

Comment préparer votre curry de pois chiches #

La première étape consiste à mariner les pois chiches. Pour cela, ajoutez à 200 g de pois chiches cuits une cuillère à soupe de cumin, de coriandre moulue, et de paprika. Ajoutez également un peu de gingembre frais râpé et une gousse d’ail pressée. Mélangez le tout et laissez reposer pendant environ 30 minutes pour que les saveurs s’imprègnent bien.

Ensuite, pour préparer la sauce, faites revenir un oignon rouge finement ciselé dans un mélange de beurre et d’huile neutre. Ajoutez une cuillère à soupe de curry et une cuillère à café de piments en flocons pour obtenir un fond de sauce riche en couleurs et en goûts. Cette base sera ensuite mélangée avec des tomates concassées et des noix de cajou pour une texture onctueuse.

Servir votre curry végétarien #

Une fois votre sauce prête, incorporez les pois chiches marinés et laissez mijoter le tout avec de la crème de coco pour apporter de la douceur et de l’onctuosité. Une touche finale de beurre peut être ajoutée pour enrichir encore plus le plat. Parsemez de coriandre fraîche avant de servir pour une note aromatique supplémentaire.

Le curry de pois chiches peut être accompagné de naans ou de riz blanc pour une expérience complète. Pour ceux qui aiment les saveurs plus audacieuses, il est possible d’ajuster la quantité de piments ou d’ajouter d’autres épices selon les préférences. Ce plat est non seulement délicieux mais également réconfortant, parfait pour les soirées fraîches d’automne.