Découvrez comment préparer un succulent fish and chips sans gluten et des potatoes maison

Le fish and chips, traditionnellement britannique, se réinvente ici dans une version sans gluten pour le plaisir de tous.

Introduction à une recette réinventée #

C’est une recette idéale pour un repas convivial et savoureux, sans avoir à se soucier des restrictions alimentaires.

Accompagné de potatoes maison croustillantes, ce plat promet de ravir les papilles de vos invités. Suivez ce guide pour une préparation simple et délicieuse.

Les ingrédients nécessaires #

Pour le poisson, vous aurez besoin de pavés de cabillaud, de farine de riz, de fécule de maïs, de levure chimique, d’eau gazeuse, de miel, de sel et d’huile de friture. Ces composants garantissent une panure légère et croustillante, parfaitement dorée.

Quant aux potatoes, préparez des pommes de terre grenaille, de l’huile d’olive, de l’ail et des herbes aromatiques de votre choix. Cela ajoutera une dimension aromatique et rustique à votre accompagnement.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer vos potatoes. Coupez les pommes de terre en quartiers et faites-les revenir dans un wok avec de l’huile d’olive et les herbes aromatiques. Laissez cuire jusqu’à obtenir une belle coloration dorée et un intérieur tendre.

Ensuite, attaquez-vous au poisson. Mélangez la farine de riz, la fécule de maïs et la levure dans un bol. Ajoutez progressivement l’eau gazeuse tout en remuant pour éviter les grumeaux. Intégrez le miel, puis laissez reposer la pâte au frais. Enrobez ensuite les pavés de cabillaud dans cette préparation et faites-les frire jusqu’à ce qu’ils soient parfaitement dorés.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 30 minutes

Temps de cuisson: 20 minutes

Degré de difficulté: Facile

Coût: Abordable

Servez immédiatement le fish and chips avec les potatoes chaudes. N’oubliez pas d’accompagner le plat d’une sauce maison, comme une mayonnaise légère ou une sauce au fromage blanc et aux herbes. Ce plat se déguste idéalement en famille ou entre amis, pour un moment de partage et de gourmandise assuré.

