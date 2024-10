Découvrez comment réaliser des pancakes aux flocons d’avoine : une recette saine, rapide et délicieuse

Vous cherchez une recette de petit-déjeuner à la fois nutritive et savoureuse?

Introduction à la recette #

Les pancakes aux flocons d’avoine répondent à ces critères et promettent de satisfaire vos papilles. Avec une préparation simple et rapide, cette option est parfaite pour bien démarrer la journée.

Idéale pour toute la famille, cette recette se caractérise par sa facilité de préparation et sa flexibilité selon les régimes alimentaires, en utilisant du lait végétal ou animal selon vos préférences.

Les ingrédients nécessaires #

La base de ces pancakes sains inclut 150 g de flocons d’avoine, transformés en une fine farine qui constitue le cœur de la recette. Ils sont complétés par 200 ml de lait, une banane bien mûre pour une touche naturellement sucrée, et un œuf pour lier le tout.

Enrichissez le mélange avec une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à café de cannelle pour une note épicée, une pincée de sel et un peu d’huile pour la cuisson. Pour les gourmands, ajoutez des noix concassées en garniture.

Étapes de préparation #

Commencez par moudre les flocons d’avoine pour obtenir une farine. Dans un bol, écrasez la banane mûre, ajoutez l’œuf et le lait, et mélangez jusqu’à homogénéité. Incorporez ensuite la farine d’avoine, la levure, la cannelle, et la pincée de sel.

Chauffez une poêle antiadhésive avec un peu d’huile. Versez la pâte par petites louches et faites cuire 2-3 minutes de chaque côté. Les pancakes sont prêts quand des bulles se forment à la surface. Servez chauds, garnis selon vos envies de noix, sirop d’érable ou fruits frais.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

En plus de la recette de base, n’hésitez pas à personnaliser vos pancakes : un peu de vanille ou une pincée de noix de muscade peuvent magnifiquement relever les saveurs. Ces petits ajustements permettent de varier les plaisirs et d’adapter la recette à votre goût personnel.

Que ce soit pour un petit-déjeuner en famille ou un brunch du weekend, ces pancakes aux flocons d’avoine sont une excellente option pour allier goût, santé et simplicité. Bon appétit!