Découvrez comment réaliser le parfait toast à l’avocat et œufs brouillés pour égayer vos matinées

Une recette simple et rapide #

Le toast à l’avocat et aux œufs brouillés est la solution idéale. Requérant seulement quelques minutes de préparation, ce plat combine nutrition et saveurs pour démarrer la journée du bon pied.

La recette est conçue pour deux personnes, ce qui en fait un choix parfait pour un matin partagé ou une portion extra pour vous-même. Avec un coût très abordable et une préparation simple, c’est un choix de petit-déjeuner ou de brunch idéal.

Les ingrédients nécessaires #

La base de cette recette réside dans sa simplicité et la fraîcheur de ses ingrédients. Vous aurez besoin de deux tranches de pain complet ou aux céréales, un avocat bien mûr, quatre œufs, et, pour une touche de couleur et de fraîcheur, quelques tomates cerises sont recommandées, mais optionnelles.

L’utilisation d’une cuillère à soupe d’huile d’olive aide à cuire les œufs brouillés à la perfection, tandis que le sel, le poivre et un filet de jus de citron (optionnel) relèvent le goût de l’avocat écrasé.

Préparation du plat #

Commencez par faire griller vos tranches de pain jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes. Parallèlement, écrasez l’avocat dans un bol, en ajoutant un peu de jus de citron ainsi que du sel et du poivre à votre convenance. Cette mixture sera la base savoureuse de votre toast.

Dans une poêle, chauffez l’huile d’olive et brouillez les œufs jusqu’à ce qu’ils soient juste cuits. Étalez ensuite l’avocat sur le pain grillé, ajoutez les œufs et, si désiré, garnissez avec des rondelles de tomates cerises pour un résultat visuellement appétissant et délicieux.

Voici quelques conseils pour personnaliser votre toast :

Pour une touche épicée, saupoudrez de flocons de piment.

Ajoutez de la feta émiettée pour plus de gourmandise.

Variante santé : optez pour du pain sans gluten si nécessaire.

Cette recette de toast à l’avocat et œufs brouillés est non seulement facile à préparer, mais également modulable selon vos goûts et préférences. Que ce soit pour un petit-déjeuner rapide ou un brunch relaxant, ce plat saura satisfaire vos papilles et vous donner l’énergie nécessaire pour affronter la journée. Bon appétit !