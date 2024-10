Découvrez comment réaliser un délicieux fish and chips au cabillaud, une recette simple et savoureuse

Introduction au fish and chips #

Aujourd’hui, nous allons explorer comment cette spécialité peut être préparée de manière simple et délicieuse avec du cabillaud, un poisson prisé pour sa chair blanche et délicate.

Cette recette est non seulement facile à réaliser mais aussi rapide, ce qui en fait le choix parfait pour un repas convivial et sans prétention.

Les secrets d’un bon fish and chips #

La clé d’un excellent fish and chips réside dans la fraîcheur des ingrédients. Pour notre recette, nous utiliserons quatre beaux dos de cabillaud. La pâte à frire, élément incontournable, sera concoctée à partir de farine, de bière et d’œufs, offrant ainsi croustillant et légèreté à la panure.

Accompagnez votre plat de frites dorées, maison de préférence, ou surgelées pour ceux qui sont pressés. N’oubliez pas la touche finale : une bonne mayonnaise maison et des quartiers de citron pour relever le goût du poisson.

Préparation pas à pas #

Commencez par préparer votre pâte à frire. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Montez les blancs en neige ferme et mélangez les jaunes avec la farine et la bière. Intégrez ensuite délicatement les blancs en neige pour garder la légèreté de la pâte.

Faites chauffer votre huile de friture. Salez et poivrez les morceaux de cabillaud, puis enrobez-les de pâte. Faites frire le poisson jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant, environ cinq minutes, puis égouttez sur une grille. Servez chaud avec les frites et la mayonnaise.

Voici quelques détails pratiques pour réussir votre plat :

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable