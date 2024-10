Découvrez le curry japonais, une recette douce et onctueuse pour réchauffer vos soirées d’automne

Un plat riche en histoire et en saveurs #

Moins épicé que ses cousins indiens ou thaïlandais, il propose une expérience gustative unique grâce à ses notes légèrement sucrées.

Cette recette a traversé les océans pour s’installer dans nos cuisines, où elle réchauffe nos tables avec une facilité déconcertante. Sa popularité ne cesse de grandir, notamment pour sa simplicité et sa capacité à s’adapter à différents ingrédients, qu’ils soient carnés ou végétariens.

La préparation pas à pas #

Pour réaliser ce plat, commencez par faire revenir des oignons émincés dans un peu d’huile. Une fois dorés, ajoutez de l’ail haché et du gingembre râpé pour une base aromatique puissante. Introduisez ensuite des morceaux de poulet, ou la protéine de votre choix, en les assaisonnant avec de la sauce soja et du poivre.

Après quelques minutes de cuisson, incorporez des carottes et des pommes de terre coupées en dés, puis versez de l’eau pour couvrir les ingrédients. Laissez mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Ensuite, ajoutez des cubes de curry japonais pour obtenir une sauce épaisse et homogène. Une pincée de piment d’Espelette peut être ajoutée pour ceux qui apprécient une touche épicée.

Des idées d’accompagnements variés #

Le curry japonais s’harmonise parfaitement avec du riz, mais pour une touche différente, pourquoi ne pas essayer des nouilles soba ou udon ? Ces dernières, avec leur texture unique, complètent idéalement la richesse du curry. Pour un repas équilibré, pensez à ajouter des pickles japonais ou une salade de chou fraîche assaisonnée à la vinaigrette de mirin et de vinaigre de riz.

Avant de servir, laissez le curry tiédir légèrement pour intensifier ses saveurs. Si des restes subsistent, conservez-les sans couvercle pour maintenir la consistance de la sauce. Réchauffez doucement sur feu moyen pour retrouver toute sa texture lors de la dégustation.

Voici quelques suggestions pour enrichir votre table :

Pickles japonais pour une touche acidulée

Nouilles udon pour absorber la sauce

Salade de chou pour une fraîcheur contrastante