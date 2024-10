Découvrez le tiramisu à la crème de châtaignes : une recette facile pour ravir vos invités lors de vos prochains dîners

Les bases du tiramisu revisité #

Contrairement au tiramisu traditionnel qui utilise du café et du cacao, cette version séduit par sa douceur automnale.

Grâce à l’utilisation de la crème de châtaignes, ce dessert offre une texture crémeuse et un goût unique qui surprendra et ravira vos convives. C’est une excellente façon d’intégrer les saveurs de saison dans un dessert apprécié de tous.

Préparation et ingrédients nécessaires #

Commencez par rassembler tous les ingrédients : 150 g de confiture ou crème de châtaignes, 12 biscuits à la cuillère, 250 g de mascarpone, 90 g de sucre, 4 œufs et 200 ml de café. Vous aurez aussi besoin de cacao en poudre pour la touche finale.

À lire Redécouvrez le classique macaroni au fromage avec une touche gourmande et inattendue qui ravira vos papilles

La préparation est simple et ne requiert pas de compétences culinaires avancées. Séparez d’abord les blancs des jaunes d’œufs, puis fouettez les jaunes avec le sucre. Incorporez la crème de châtaignes et le mascarpone avant d’ajouter délicatement les blancs montés en neige.

Montage et présentation #

Le montage du tiramisu est aussi crucial que la préparation. Trempez rapidement les biscuits dans le café froid avant de les placer au fond de votre plat. Alternez les couches de crème et de biscuits pour un rendu esthétique et savoureux.

Après avoir disposé la dernière couche de crème, laissez reposer le dessert au réfrigérateur pendant au moins quatre heures. Juste avant de servir, saupoudrez de cacao pour un contraste de couleurs et de saveurs attirant.

Voici une liste des étapes clés pour ne rien oublier :

À lire Cyril Lignac réinvente le tiramisu pour l’été avec des touches de fraîcheur inattendues, prêt en moins de 15 minutes

Préparation des ingrédients

Fouettage des jaunes d’œufs et du sucre

Incorporation de la crème de châtaignes et du mascarpone

Ajout des blancs en neige

Trempage des biscuits et montage des couches

Repos au frais et finition au cacao