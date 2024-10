Découvrez les communes de Luxembourg championnes en production de déchets par habitant en 2023

La hausse alarmante des déchets en Luxembourg #

Entre 2018 et 2023, la quantité d’ordures ménagères brutes par habitant a augmenté dans 5 communes de cette région, malgré une tendance globale à la diminution.

Les ordures ménagères brutes comprennent tous les déchets non triés, à l’exclusion des collectes sélectives comme les emballages, le papier, le carton, le verre et les biodéchets. Ce type de déchet est particulièrement problématique car il contient souvent des éléments qui auraient pu être recyclés.

Les communes en infraction avec la moyenne régionale #

En 2023, la quantité de déchets par habitant en province de Luxembourg variait considérablement, allant de 48 à 159 kg. Sur les 44 communes de cette province, 11 ont produit plus d’ordures ménagères brutes que la moyenne wallonne, ce qui soulève des questions sur les politiques de gestion des déchets locales.

Des communes telles que La Roche-en-Ardenne, Rendeux et Saint-Hubert figurent parmi celles qui dépassent cette moyenne. Ces données suggèrent une nécessité urgente de revoir les stratégies de réduction des déchets dans ces zones.

Réactions de la communauté face à la hausse des coûts #

L’annonce que les frais liés à la gestion des déchets augmenteront de 30 % en province de Luxembourg a provoqué une vague d’incompréhension et de colère parmi les habitants. Cette augmentation des coûts met en lumière les défis économiques additionnels auxquels les citoyens doivent faire face.

Dans un contexte de hausse continue des coûts de vie, cette nouvelle est venue accentuer les tensions et a poussé plusieurs communautés à exprimer leur mécontentement et à demander des comptes aux autorités locales.

Voici quelques actions que les communes peuvent envisager pour améliorer la situation :

Renforcement des programmes de recyclage

Initiatives locales de compostage communautaire

Éducation et sensibilisation accrues sur la réduction des déchets

Partenariats avec des entreprises locales pour des solutions de gestion des déchets plus durables

Cette situation en province de Luxembourg sert de rappel crucial que la gestion des déchets doit être une priorité pour garantir un avenir durable et responsable. Avec des efforts concertés et une participation active de tous les secteurs de la société, il est possible de renverser cette tendance préoccupante et de travailler vers un environnement plus propre et plus vert pour les générations futures.