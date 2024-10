Découvrez les nouveaux nuggets vegan de McDonald’s : une révolution gustative à ne pas manquer

McDonald’s lance une innovation végétale avec ses nouveaux nuggets #

En effet, dès aujourd’hui, la célèbre chaîne propose une alternative vegan à ses traditionnels nuggets de poulet, les Veggie McPlant Nuggets. C’est une réponse directe à la demande croissante pour des options alimentaires plus diversifiées et respectueuses de l’environnement.

Cette nouveauté n’est pas un simple ajout au menu, mais le reflet d’une stratégie plus large visant à séduire une clientèle soucieuse de son alimentation. Jean-Guillaume Bertola, CMO de McDonald’s France, souligne que cette initiative vise à « élargir le bassin des consommateurs » en offrant des alternatives plant-based attractives et savoureuses.

Une collaboration avec Beyond Meat pour un goût authentique #

La création des Veggie McPlant Nuggets n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’une collaboration étroite avec Beyond Meat, un leader reconnu dans la production de substituts de viande à base de plantes. Ces nuggets sont composés de protéines de pois et entourés d’une panure légère aux notes de poivre et de céleri, promettant ainsi une expérience gustative riche et satisfaisante.

L’engagement de McDonald’s envers les alternatives végétales n’est pas nouveau. Après le lancement de plusieurs burgers végétariens éphémères, la chaîne semble avoir trouvé une formule durable avec ces nuggets, qui semblent déjà convaincre par leur ressemblance avec l’original, selon les premiers retours des consommateurs.

Un prix accessible et une stratégie bien pensée #

Conscient de l’importance de rendre l’alimentation durable accessible à tous, McDonald’s a pris la décision de proposer ces nuggets végétaux aux mêmes tarifs et formats que les traditionnels Chicken McNuggets. Cette approche pourrait bien jouer un rôle clé dans l’acceptation et le succès des Veggie McPlant Nuggets parmi le grand public.

La France n’est pas le premier marché où ces nuggets font leur apparition ; ils ont déjà été testés avec succès en Allemagne. Le vice-président marketing affirme que les performances là-bas ont renforcé la conviction de la chaîne quant au potentiel de succès en France.

En résumé des nouveautés :

Nouveaux Veggie McPlant Nuggets, une option vegan.

Collaboration avec Beyond Meat pour une recette authentique.

Disponibles aux mêmes tarifs et formats que les nuggets classiques.

La démarche de McDonald’s vers plus d’options végétales dans son menu n’est pas seulement une réponse à la demande des consommateurs, mais aussi une adaptation aux tendances actuelles de consommation qui privilégient la diversité et le respect de l’environnement. Avec ces nouveaux nuggets, McDonald’s espère non seulement fidéliser ses clients actuels mais aussi en attirer de nouveaux, désireux de découvrir une alternative végétale convaincante et délicieuse. Les Veggie McPlant Nuggets sont dès à présent disponibles dans tous les restaurants McDonald’s de France, prêts à conquérir les papilles des amateurs de nouveautés culinaires.