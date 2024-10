Découvrez les nuggets végétariens de McDonald’s : entre innovation et tentation, que cachent-ils vraiment ?

Une révolution dans le menu : les nuggets végétariens arrivent chez McDonald’s #

Ces nuggets 100% végétariens, introduits dans les 1.562 restaurants français dès le 8 octobre, marquent une nouvelle étape dans l’adaptation de McDonald’s aux habitudes alimentaires changeantes.

En réponse à la tendance croissante du végétarisme en France, où 53% des citoyens ont diminué leur consommation de viande ces trois dernières années, McDonald’s semble bien décidé à séduire ce segment de marché. Ces nuggets sont présentés comme une alternative durable aux traditionnels nuggets de poulet.

Que se cache-t-il dans ces nuggets sans viande ? #

Les Veggie McPlant Nuggets sont le fruit d’une collaboration avec Beyond Meat, connu pour ses substituts de viande à base de plantes. La composition principale repose sur des protéines de pois jaunes, enveloppées dans une panure faite de farines de blé et de maïs. McDonald’s y ajoute une touche gustative avec des « notes de poivre et de céleri », promettant ainsi une expérience savoureuse.

Il ne s’agit pas de la première incursion de McDonald’s dans le domaine des produits végétariens, mais ces nuggets pourraient bien être les premiers à s’installer durablement au menu, contrairement aux tentatives précédentes qui étaient des offres saisonnières ou temporaires.

Les enjeux nutritionnels des substituts de viande #

Si l’option végétarienne peut sembler plus saine au premier abord, les Veggie McPlant Nuggets partagent une caractéristique commune avec leurs homologues à base de poulet : un apport calorique significatif. En effet, la panure et la friture demeurent des procédés utilisés, augmentant ainsi la valeur calorique du produit final.

De plus, une étude de NutriNet-Santé, citée par l’UFC-Que Choisir, souligne que nombreux substituts de viande sur le marché sont considérés comme des aliments ultratransformés de faible qualité nutritionnelle. L’augmentation de leur consommation pourrait être liée à une hausse des maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète, certains cancers et maladies cardiovasculaires.

Voici un aperçu des alternatives végétales discutées récemment :

Les produits végétaux et les restrictions sur les termes liés à la viande.

Le jambon végétal : une alternative crédible ?

L’usage trompeur de termes comme « façon bouchère » dans le marketing des substituts de viande.

En dépit de ces défis, l’introduction des Veggie McPlant Nuggets est un reflet de l’évolution des préférences des consommateurs vers des options plus respectueuses de l’environnement et potentiellement plus éthiques. Reste à voir si ces initiatives pourront effectivement contribuer à une alimentation plus saine ou si elles ne sont qu’une réponse superficielle à une demande de consommation responsable.