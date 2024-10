Découvrez les saveurs exotiques avec nos cassolettes de Saint-Jacques au curry et coco

Introduction à la recette #

Les cassolettes de Saint-Jacques au curry et coco sont une excellente option. Ce plat, simple mais raffiné, allie la douceur des Saint-Jacques à l’onctuosité du lait de coco relevé par le curry.

Cette recette est idéale pour un dîner entre amis ou en famille. Elle ne demande que peu de préparation et offre un résultat qui ravira les palais les plus exigeants.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser ce plat pour quatre personnes, vous aurez besoin de 12 à 16 coquilles Saint-Jacques, 50 g de beurre, une échalote, 20 cl de lait de coco, et une cuillère à café de curry en poudre. Assurez-vous également d’avoir du sel et du poivre pour l’assaisonnement.

Choisir des ingrédients de qualité est crucial pour ce type de recette. Les Saint-Jacques, par exemple, doivent être fraîches pour garantir la finesse du plat. Optez pour des produits issus de la pêche responsable pour un choix éthique et durable.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, ouvrez les Saint-Jacques si elles ne le sont pas déjà et réservez-les. Faites fondre le beurre dans une poêle jusqu’à obtenir une couleur noisette, puis faites-y revenir rapidement les Saint-Jacques pour les dorer.

Ensuite, pelez et hachez finement l’échalote. Mélangez dans un saladier l’échalote, le lait de coco, le curry, le sel et le poivre. Répartissez les noix de Saint-Jacques dans des cassolettes, versez la sauce préparée dessus et enfournez pour environ 10 minutes. Servez le plat bien chaud pour en apprécier toutes les saveurs.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 12 minutes

Degré de difficulté : Facile

Les cassolettes de Saint-Jacques au curry et coco représentent un mélange de douceur et d’exotisme, parfait pour une soirée spéciale. Le contraste entre le fondant des Saint-Jacques et le piquant du curry, enveloppé dans la douceur du lait de coco, offre une expérience culinaire inoubliable. N’hésitez pas à expérimenter avec le type et la quantité de curry pour ajuster ce plat à votre goût.

