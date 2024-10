Découvrez les secrets culinaires du plus grand hôpital de la région : une ville dans la ville révélée

Chaque jour, le CHU de Caen fait face à un défi logistique et gastronomique considérable : fournir plus de 5 000 repas aux patients et au personnel.

Une cuisine centrale, moteur nutritionnel pour des milliers de patients #

Située à Colombelles, la cuisine centrale du CHU orchestre la production de plus d’un million de repas par an, assurant une alimentation adaptée à chaque besoin médical, qu’il s’agisse de textures modifiées ou de régimes spéciaux.

Malgré les défis, l’équipe culinaire s’efforce d’offrir des repas de qualité sous la direction de Sarah Dan, la responsable de la cuisine. La préparation des repas, loin d’être une simple affaire de goût, répond à une exigence nutritionnelle précise, adaptée aux pathologies des patients, tout en respectant un budget de cinq euros par plateau.

Une logistique digne d’une grande distribution #

Au sein du CHU de Caen, une plateforme logistique impressionnante permet de gérer les approvisionnements et les équipements nécessaires au quotidien de l’hôpital. Comparable aux réserves d’un supermarché, elle contient des milliers d’articles, des fournitures médicales aux denrées alimentaires, assurant ainsi le bon fonctionnement de cette immense structure.

Julien Desprez, responsable de la logistique, souligne l’importance de cette organisation pour maintenir l’efficacité des services hospitaliers. Plus de mille produits différents sont méticuleusement stockés et distribués, garantissant que rien ne manque, du plus petit consommable au matériel essentiel.

La pharmacie, un cœur battant sous haute sécurité #

La pharmacie du CHU de Caen représente l’un des secteurs les plus sécurisés de l’établissement. Avec plus de 17 000 références de médicaments et produits de santé, elle est un pivot central dans le traitement des patients. Le système automatisé de distribution des médicaments permet une gestion précise et rapide, essentielle dans un environnement où chaque minute peut compter.

Les innovations technologiques, telles que la distribution par capsules via des conduits dédiés, accélèrent le processus de livraison des médicaments aux services concernés, souvent en moins de trente minutes après la prescription par un médecin, illustrant l’efficacité et la modernité de l’hôpital.

Plus de 7 000 employés travaillent au CHU de Caen.

Le CHU produit plus d’un million de repas par an pour ses patients.

La plateforme logistique gère plus de mille produits différents.

La pharmacie stocke plus de 17 000 types de médicaments et produits de santé.

Explorer les coulisses du CHU de Caen nous montre non seulement l’ampleur de ses opérations, mais aussi l’importance de chaque détail dans la prise en charge de la santé. Ce « petit monde » interne, souvent invisible au public, est crucial pour le bien-être de milliers de personnes chaque jour, faisant du CHU une véritable ville dans la ville.

