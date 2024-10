Les secrets pour réussir les cookies moelleux qui feront fondre vos papilles

Une recette simple et rapide pour des cookies irrésistibles #

Cette recette vous guide pour préparer environ quinze délicieux cookies pour quatre personnes seulement. Le processus est simple et le résultat est garanti de ravir vos convives. La préparation ne prend que 20 minutes et la cuisson 11 minutes, ce qui en fait un choix idéal pour une gourmandise rapide.

Les ingrédients nécessaires sont abordables et faciles à trouver. Avec un coût modeste et un degré de difficulté très bas, même les cuisiniers novices peuvent tenter leur chance sans crainte. Les étapes de congélation et de réfrigération ajoutent un peu d’attente, mais elles sont cruciales pour obtenir la texture parfaite.

Quels ingrédients pour des cookies parfaitement moelleux ? #

L’harmonie des saveurs et des textures dans ces cookies commence avec des ingrédients de qualité. Utilisez 150 g de beurre à température ambiante pour assurer la tendreté, tandis que le mélange de 120 g de sucre muscovado et 50 g de sucre blanc crée un doux équilibre. Ne sous-estimez pas l’importance de la fleur de sel, qui, avec ses 3 g, rehausse subtilement toutes les saveurs.

Concernant les éléments structurants, 225 g de farine et 2 g de levure chimique fournissent la base idéale pour des cookies qui gardent leur forme sans être trop durs. Les 210 g de pépites de chocolat, au choix entre noir ou au lait, sont la touche finale qui transforme chaque bouchée en une explosion de plaisir chocolaté.

Le processus de préparation étape par étape #

Commencez par mélanger le beurre, les sucres et la fleur de sel. L’intégration de l’œuf suivie par la farine et la levure tamisées ne doit pas être prise à la légère, car c’est ce qui assure l’uniformité de votre pâte. Une fois que vous avez une pâte homogène, les pépites de chocolat peuvent être ajoutées. Laissez ensuite reposer la pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes pour qu’elle raffermisse.

Formez des boules de 45 g de pâte et aplatissez-les légèrement pour leur donner leur forme caractéristique. Placez-les ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson et mettez au congélateur pendant 20 minutes. Ce détail est crucial pour que les cookies ne s’étalent pas trop durant la cuisson. Préchauffez votre four à 180°C et enfournez les cookies congelés directement pour 11 minutes pour obtenir ce côté croustillant tant désiré.

Nombre de personnes : 4

Quantité : Une quinzaine de cookies

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 11 minutes

Temps de congélation : 20 minutes

Temps de réfrigération : 30 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Cette recette est non seulement un plaisir à préparer mais aussi à déguster. Les conseils pratiques, comme l’utilisation d’une cuillère à glace pour former les boules, facilitent encore plus la tâche. Une fois cuits, n’oubliez pas de retirer rapidement les cookies de la plaque chaude pour stopper la cuisson, préservant ainsi leur moelleux incomparable. Bonne dégustation !

