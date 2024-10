redécouvrez le potimarron avec cette recette légère et facile de crumble qui va réchauffer vos soirées d'automne

Une touche nouvelle pour vos dîners d’automne #

Ce plat réinvente avec brio l’utilisation de ce légume emblématique. Le crumble salé au potimarron est une recette à la fois simple et savoureuse, parfaite pour varier les plaisirs durant les mois froids.

Avec sa texture fondante et son délicat goût de châtaigne, le potimarron se marie parfaitement avec des ingrédients qui exhalent ses saveurs. L’association avec des carottes, des oignons, du chèvre et du parmesan crée un plat réconfortant et coloré, idéal pour accueillir l’automne.

Les bienfaits du potimarron #

Le potimarron n’est pas seulement délicieux, il est également riche en nutriments essentiels. Source naturelle de bêtacarotène, vitamines C, D et E, ainsi que de magnésium et de fer, ce légume est un allié santé incontournable pour préparer l’organisme à l’hiver.

En intégrant le potimarron dans vos repas, vous profiterez de ses bienfaits tout en découvrant de nouvelles façons de le cuisiner. Le crumble salé est une excellente option pour ceux qui cherchent à diversifier leur alimentation tout en conservant une approche gourmande.

Préparation et conseils #

La recette du crumble salé au potimarron est étonnamment facile à réaliser. Commencez par préchauffer votre four à 190°C. Mélangez le parmesan, la farine et l’huile d’olive dans un bol. Lavez et coupez les légumes en dés, puis disposez-les dans un plat allant au four.

Ajoutez des morceaux de chèvre frais sur les légumes, salez et poivrez selon vos goûts. Recouvrez ensuite avec la préparation de crumble et enfournez pendant 45 minutes. Ce plat peut être servi chaud, accompagné d’une belle salade verte pour un repas complet et équilibré.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour réaliser ce crumble réconfortant :

1/2 potimarron

1 oignon

2 carottes

30 g de chèvre frais

100 g de farine

50 g de parmesan

40 g d’huile d’olive